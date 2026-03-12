قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل المتر سمير الحلقة 8.. ميمي جمال ترفع قضية طلاق على محمد الصاوي
في حفل سحور.. وزير الاتصالات: إتاحة فرص أوسع للمواطنين للاستفادة من التحول الرقمى
تحذير ناري من نتنياهو: سنغزو لبنان إذا لم يُنزع سلاح حزب الله
أبو العينين : السياسات والمواقف المصرية أصبحت محل تقدير دولي في العديد من المجالات .. فيديو
مصطفى بكري: غلق مضيق هرمز سيؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية
مصطفى بكري: خطاب المرشد يدل على أن إيران سوف تتوسع في الحرب
مصطفى بكري: موقف مصر ثابت ضد الحرب.. والرئيس السيسي يدعو للحلول السياسية وحماية الأمن القومي العربي
ميار الببلاوي: العمل الإعلامي أنصفني وأرد فيه على من يهاجمني
عندها 80 سنة.. ميار الببلاوي تهاجم فنانة بعد رفضها مشاركتها في عمل فني
القرعة النهائية لبطولة الدوري.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز
نتنياهو: نهيئ الظروف لتمكين الشعب الإيراني من إسقاط النظام
القرعة النهائية لبطولة الدوري .. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز
رياضة

مباريات بيراميدز في الدور الثاني من الدوري المصري 2025-2026

بيراميدز
بيراميدز
حمزة شعيب

أسفرت قرعة الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2025-2026 عن مواجهات قوية لفريق بيراميدز، الذي يشارك ضمن مجموعة التتويج باللقب في المرحلة النهائية من المسابقة المحلية.

وأقيمت مراسم قرعة المرحلة الثانية من الدوري، اليوم الخميس، تحت إشراف رابطة الأندية المصرية المحترفة، حيث تم تحديد جدول مباريات الفرق المتنافسة على اللقب، وسط ترقب كبير للمواجهات المرتقبة بين الأندية الكبرى.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، متساويًا مع الزمالك المتصدر، لكنه يأتي خلفه بفارق الأهداف، ما يزيد من حدة المنافسة بين الفريقين في المرحلة الحاسمة من البطولة.

ويخوض بيراميدز ست مباريات قوية في مجموعة التتويج، سعيًا لتحقيق لقب الدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه، في ظل منافسة شرسة مع أبرز الفرق المتواجدة في المجموعة.

مواعيد مباريات بيراميدز في مجموعة التتويج بالدوري المصري

الجولة الثانية:
بيراميدز × المصري
الثلاثاء 7 أبريل 2026 – الساعة 5:00 مساءً – ستاد السويس الجديد

الجولة الثالثة:
بيراميدز × الزمالك
الخميس 23 أبريل 2026 – الساعة 8:00 مساءً – ستاد القاهرة

الجولة الرابعة:
بيراميدز × الأهلي
الإثنين 27 أبريل 2026 – الساعة 8:00 مساءً – ستاد 30 يونيو

الجولة الخامسة:
بيراميدز × إنبي
الجمعة 1 مايو 2026 – الساعة 5:00 مساءً – ستاد 30 يونيو

الجولة السادسة:
بيراميدز × سيراميكا كليوباترا
الثلاثاء 5 مايو 2026 – ستاد هيئة قناة السويس (الموعد يحدد لاحقًا)

الجولة السابعة:
بيراميدز × سموحة
الأربعاء 20 مايو 2026 – ستاد 30 يونيو (الموعد يحدد لاحقًا)

