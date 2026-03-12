مباريات بيراميدز في الدور الثاني من الدوري المصري 2025-2026

أسفرت قرعة الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2025-2026 عن مواجهات قوية لفريق بيراميدز، الذي يشارك ضمن مجموعة التتويج باللقب في المرحلة النهائية من المسابقة المحلية.

وأقيمت مراسم قرعة المرحلة الثانية من الدوري، اليوم الخميس، تحت إشراف رابطة الأندية المصرية المحترفة، حيث تم تحديد جدول مباريات الفرق المتنافسة على اللقب، وسط ترقب كبير للمواجهات المرتقبة بين الأندية الكبرى.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، متساويًا مع الزمالك المتصدر، لكنه يأتي خلفه بفارق الأهداف، ما يزيد من حدة المنافسة بين الفريقين في المرحلة الحاسمة من البطولة.

ويخوض بيراميدز ست مباريات قوية في مجموعة التتويج، سعيًا لتحقيق لقب الدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه، في ظل منافسة شرسة مع أبرز الفرق المتواجدة في المجموعة.

مواعيد مباريات بيراميدز في مجموعة التتويج بالدوري المصري

الجولة الثانية:

بيراميدز × المصري

الثلاثاء 7 أبريل 2026 – الساعة 5:00 مساءً – ستاد السويس الجديد

الجولة الثالثة:

بيراميدز × الزمالك

الخميس 23 أبريل 2026 – الساعة 8:00 مساءً – ستاد القاهرة

الجولة الرابعة:

بيراميدز × الأهلي

الإثنين 27 أبريل 2026 – الساعة 8:00 مساءً – ستاد 30 يونيو

الجولة الخامسة:

بيراميدز × إنبي

الجمعة 1 مايو 2026 – الساعة 5:00 مساءً – ستاد 30 يونيو

الجولة السادسة:

بيراميدز × سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء 5 مايو 2026 – ستاد هيئة قناة السويس (الموعد يحدد لاحقًا)

الجولة السابعة:

بيراميدز × سموحة

الأربعاء 20 مايو 2026 – ستاد 30 يونيو (الموعد يحدد لاحقًا)