أقيمت اليوم الخميس فعاليات قرعة المرحلة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، تحت إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة، بحضور ممثلي الأندية والمسؤولين.

ويشارك هذا الموسم 21 فريقًا، ويُقام الدوري بنظام جديد يعتمد على مرحلتين، حيث اختتمت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، خاض خلالها كل فريق 20 مباراة أمام جميع الفرق مرة واحدة.

وبعد انتهاء المرحلة الأولى، تم تقسيم الأندية إلى مجموعتين وفق ترتيبها في جدول المسابقة:

المجموعة الأولى: تضم الفرق أصحاب المراكز من الأول حتى السابع، التي تتنافس على لقب الدوري والمقاعد المؤهلة للبطولات القارية. ويتصدر كل من الزمالك وبيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة لكل منهما، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدرين بعد 20 مباراة.

تضم الفرق أصحاب المراكز من الأول حتى السابع، التي تتنافس على لقب الدوري والمقاعد المؤهلة للبطولات القارية. ويتصدر كل من الزمالك وبيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة لكل منهما، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدرين بعد 20 مباراة. المجموعة الثانية: تضم الفرق من المركز الثامن وحتى الأخير، والتي تخوض منافسات قوية للهروب من شبح الهبوط وضمان البقاء في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري



حددت القرعة موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في مجموعة البطل بالدوري المصري، حيث ستقام في الجولة الرابعة يوم 27 أبريل المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على ستاد 30 يونيو، وسط ترقب كبير من الجماهير لمواجهة القمة بين الفريقين.