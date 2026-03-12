جدول مباريات الزمالك في المرحلة الثانية من بطولة الدوري المصري 25-26

أعلنت رابطة الأندية المصرية عن جدول مباريات نادي الزمالك في الدور الثاني – المرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 25-26، وسط منافسة قوية على لقب البطولة.

وتعد هذه المباريات حاسمة للفريق الأبيض الذي يسعى للحفاظ على صدارته وضمان تتويجه باللقب.

الجولة الأولى:

المصري × الزمالك

الجمعة 3 أبريل – الساعة 5:00 مساءً – ستاد برج العرب

الجولة الثالثة:

الزمالك × بيراميدز

الخميس 23 أبريل – الساعة 8:00 مساءً – ستاد القاهرة

الجولة الرابعة:

الزمالك × إنبي

الاثنين 27 أبريل – الساعة 8:00 مساءً – ستاد القاهرة

الجولة الخامسة (مباراة القمة):

الزمالك × الأهلي

الجمعة 1 مايو – الساعة 8:00 مساءً – ستاد القاهرة

الجولة السادسة:

سموحة × الزمالك

الثلاثاء 5 مايو – توقيت المباراة يحدد لاحقًا – ستاد برج العرب

الجولة السابعة:

الزمالك × سيراميكا كليوباترا

الأربعاء 20 مايو – توقيت المباراة يحدد لاحقًا – ستاد القاهرة.