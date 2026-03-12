جدول مباريات الزمالك في المرحلة الثانية من بطولة الدوري المصري 25-26

أعلنت رابطة الأندية المصرية عن جدول مباريات نادي الزمالك في الدور الثاني – المرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 25-26، وسط منافسة قوية على لقب البطولة.
وتعد هذه المباريات حاسمة للفريق الأبيض الذي يسعى للحفاظ على صدارته وضمان تتويجه باللقب.
الجولة الأولى:
المصري × الزمالك
الجمعة 3 أبريل – الساعة 5:00 مساءً – ستاد برج العرب
الجولة الثالثة:
الزمالك × بيراميدز
الخميس 23 أبريل – الساعة 8:00 مساءً – ستاد القاهرة
الجولة الرابعة:
الزمالك × إنبي
الاثنين 27 أبريل – الساعة 8:00 مساءً – ستاد القاهرة
الجولة الخامسة (مباراة القمة):
الزمالك × الأهلي
الجمعة 1 مايو – الساعة 8:00 مساءً – ستاد القاهرة
الجولة السادسة:
سموحة × الزمالك
الثلاثاء 5 مايو – توقيت المباراة يحدد لاحقًا – ستاد برج العرب
الجولة السابعة:
الزمالك × سيراميكا كليوباترا
الأربعاء 20 مايو – توقيت المباراة يحدد لاحقًا – ستاد القاهرة.