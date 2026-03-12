استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الخميس 12 مارس 2026 بالبنوك المصرية، وذلك بعد الارتفاعات التي سجلها خلال تعاملات أمس الأربعاء، في ظل تحركات سوق الصرف وارتفاع عدد من العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه.

وكان الريال السعودي قد سجل زيادات ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، قبل أن تتحرك الأسعار بشكل طفيف وتميل للاستقرار في ختام تعاملات اليوم داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

13.83 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

13.92 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

13.92 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي التجاري

13.49 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

13.95 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

13.78 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

13.94 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك نكست (NXT)

13.95 جنيه للشراء، و14.00 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

13.96 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

13.85 جنيه للشراء، و13.95 جنيه للبيع.

ويأتي استقرار الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم بعد موجة الارتفاع التي شهدتها العملة السعودية خلال الأسبوع الجاري، وسط متابعة من المتعاملين في سوق الصرف لتحركات العملات العربية مقابل الجنيه المصري.