متوسط سعر الريال السعودي في مصر اليوم

تباينت أسعار الريال السعودي في مصر على مدار تعاملات الأسبوع، و تعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبا في مصر لارتباطها بمواسم الحج والعمرة.

ويرصد موقع “صدى البلد” اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر .

أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الأربعاء 11-3-2026

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك اليوم الأربعاء 11-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.90جنيه.

سعر البيع:13.78 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 11-3-2026:

سعر الشراء: 13.86جنيه.

سعر البيع: 13.90 جنيه.

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم الأربعاء 11-3-2026 ليسجل :

سعر الشراء:13.82جنيه.

سعر البيع:12.86 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم الأربعاء 11-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.79جنيه.

سعر البيع:13.86 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء 11-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.79جنيه.

سعر البيع:13.86 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 11-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.79جنيه.

سعر البيع:13.86 جنيه.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الأربعاء 11-3-2026 عند :

سعر الشراء:13.80جنيه.

سعر البيع:13.86 جنيه.

بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الأربعاء 11-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.75جنيه.

سعر البيع:13.86 جنيه.

بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأربعاء 11-3-2026 نحو :

سعر الشراء:13.74جنيه.

سعر البيع:13.85جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم الأربعاء 11-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.81جنيه.

سعر البيع:13.86 جنيه.

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأربعاء 11-3-2026 ليصل :

سعر الشراء:13.39جنيه.

سعر البيع:13.87جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء 11-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.84 جنيه.

سعر البيع:13.87 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأربعاء

13.90جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأربعاء

13.78 جنيه للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء

13.81 جنيه.