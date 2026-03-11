قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير: لجان وأسماء سترحل من الأهلي بقرار «الخطيب».. والمدرب مستمر
هجوم جديد في العراق .. مسيرة إيرانية تستهدف مركز الدعم الدبلوماسي الأمريكي ببغداد
حقيقة وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر
سقوط طائرة مُسيّرة على منزل بمنطقة حي الجهاد في بغداد | شاهد
تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو
دعاء صلاة التهجد .. ردد 22 كلمة تنال بها رضا الله.. وأفضل 50 دعوة تحقق المستحيل
أنقاض وشوارع مُدمّرة.. غارات أمريكية إسرائيلية تستهدف مناطق سكنية في طهران
التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها
سماء الإمارات مُشتعلة .. الدفاع الجوي يعترض اعتداءات صاروخية ومسيرات إيرانية
في ليالي القدر .. الحرس الثوري الإيراني يتوعّد «العدو» بمفاجآت جديدة
الضربة المزدوجة.. الحرس الثوري الإيراني يضرب الأسطول الأمريكي الخامس ومركز فضائي إسرائيلي
سحور نادي الزمالك بحضور نجوم ورموز ميت عقبة | شاهد
عقب تراجعه .. أعلى سعر لصرف الريال السعودي اليوم الأربعاء

الريال السعودي
الريال السعودي
آية الجارحي

قدم مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك تنمية الصادرات أعلى سعر لصرف الريال مسجلا 14.05 جنيها للشراء و14.09 جنيه للبيع.

وذلك عقب تراجع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه أمس الثلاثاء 10 مارس 2026.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر  الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاربعاء ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك بيت التمويل الكويتي 13.84 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك 13.90 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي  في اتش اس بي سي 13.84 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

سعر الريال السعودي في بنك نكست 13.83 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية   13.83 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك

سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي  13.82 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.

سعر  الريال السعودي في البنك الاهلي الكويتي   13.82 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.

سعر  الريال السعودي في البنك الاهلي المصري

 

سعر  الريال السعودي في البنك الاهلي المصري  13.80 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

سعر  الريال السعودي في التعمير والاسكان   13.81 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

سعر  الريال السعودي في بنك مصر  

 

سعر  الريال السعودي في بنك مصر   13.80 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

سعر  الريال السعودي في بنك فيصل   13.80 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

سعر  الريال السعودي في بنك قناة السويس   13.80 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

سعر  الريال السعودي في بنك أبوظبي الأول 13.75 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

سعر الريال الان 

 

سعر  الريال السعودي في بنك الامارات دبي في 13.74 جنيه للشراء و13.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 13.39 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع.

