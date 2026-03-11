قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو الدردير يثير الجدل: تغييرات في الأهلي لا تشمل «توروب»
أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة
صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان.. كيف تدرك فضلها قبل أذان الفجر؟
شوبير: لجان وأسماء سترحل من الأهلي بقرار «الخطيب».. والمدرب مستمر
هجوم جديد في العراق .. مسيرة إيرانية تستهدف مركز الدعم الدبلوماسي الأمريكي ببغداد
حقيقة وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر
سقوط طائرة مُسيّرة على منزل بمنطقة حي الجهاد في بغداد | شاهد
تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو
دعاء صلاة التهجد .. ردد 22 كلمة تنال بها رضا الله.. وأفضل 50 دعوة تحقق المستحيل
أنقاض وشوارع مُدمّرة.. غارات أمريكية إسرائيلية تستهدف مناطق سكنية في طهران
التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها
رياضة

الأسطورة .. وليد سليمان يُوجّه رسالة لـ حسام عاشور في عيد ميلاده

سارة عبد الله

وجّه وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي السابق رسالة لحسام عاشور بمناسبة عيد ميلاده، ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب وليد سليمان عبر الاستوري: “كل سنة وانت طيب يا أسطورة عقبال مليون سنة”.

من جانب آخر، تغادر بعثة الأهلي القاهرة عقب مران يوم الخميس، بدلًا من الموعد الذي كان محددًا مسبقًا يوم الجمعة، وذلك من أجل منح الجهاز الفني وقتًا أطول للتحضير للمباراة المرتقبة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق إلى استغلال الوقت الإضافي في تونس للتأقلم مع الأجواء هناك، إلى جانب عقد عدد من الجلسات الفنية مع اللاعبين قبل المباراة المرتقبة في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة القارية.

وتحظى مواجهة الأهلي والترجي بأهمية كبيرة داخل القلعة الحمراء، باعتبارها خطوة مهمة في مشوار الفريق نحو المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا، وهو ما يجعل الجهاز الفني والإدارة يسعيان لتوفير أفضل ظروف إعداد ممكنة للفريق قبل اللقاء.

