الأسطورة .. وليد سليمان يُوجّه رسالة لـ حسام عاشور في عيد ميلاده

وجّه وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي السابق رسالة لحسام عاشور بمناسبة عيد ميلاده، ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب وليد سليمان عبر الاستوري: “كل سنة وانت طيب يا أسطورة عقبال مليون سنة”.

من جانب آخر، تغادر بعثة الأهلي القاهرة عقب مران يوم الخميس، بدلًا من الموعد الذي كان محددًا مسبقًا يوم الجمعة، وذلك من أجل منح الجهاز الفني وقتًا أطول للتحضير للمباراة المرتقبة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق إلى استغلال الوقت الإضافي في تونس للتأقلم مع الأجواء هناك، إلى جانب عقد عدد من الجلسات الفنية مع اللاعبين قبل المباراة المرتقبة في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة القارية.

وتحظى مواجهة الأهلي والترجي بأهمية كبيرة داخل القلعة الحمراء، باعتبارها خطوة مهمة في مشوار الفريق نحو المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا، وهو ما يجعل الجهاز الفني والإدارة يسعيان لتوفير أفضل ظروف إعداد ممكنة للفريق قبل اللقاء.