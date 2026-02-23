ونس العمر ومفتاح السعادة.. وليد سليمان يهنئ زوجته بعيد ميلادها

هنأ وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي السابق زوجته بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب وليد سليمان: “كل سنة وانتي طيبة يا احلى هدية من ربنا أنعم بيها عليا يا جميلة وزي القمر من جوه وبره سنة سعيدة عليكي كل الحب وونس العمر يا رفيقة الدرب ومفتاح السعادة ”.

من جانب آخر، حرص وفد أهلاوي ضم كلًّا من محمد يوسف المدير الرياضي، ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وعمرو الحلواني رئيس قطاع البراعم، وسامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق تحت 20 عامًا، وهاني العقبي المدير الفني لفريق تحت 18 عامًا، وزياد عبد الكريم المدير الفني لفريق تحت 17 عامًا، على زيارة النادي الألماني والاطلاع على المنهجيات الحديثة، وأساليب التدريب، وآليات العمل التشغيلي، من الجانبين الفني والإداري، بما أتاح فرصًا قيّمة لتبادل الخبرات، وذلك انطلاقًا من التعاون المثمر بين النادي الأهلي ونادي ريد بُل لايبزيج.

وفي هذا السياق، صرّح ديفيد فاجنر، رئيس أكاديمية آر بي لايبزيج، عقب الزيارة قائلًا:

«سعدنا باستقبال وفد من النادي الأهلي، وقد مثّلت هذه الزيارة فرصة مميزة لتبادل مثمر حول منهجيات التدريب، وأساليب الاستكشاف، وتطوير المواهب. ومن خلال مشاركة رؤانا بشأن آليات العمل اليومية والبنية التحتية التدريبية، إلى جانب حضور ورش تدريبية مشتركة، لتعزيز أواصر التعاون بين ناديينا».