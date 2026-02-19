قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1500جنيه هدية رمضان.. رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة
التأمين الصحي الشامل يُعلن مواعيد العمل الجديدة بالمنافذ خلال شهر رمضان
صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان لــ 72,069 شهيدا و171,728 مصابا
تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته

وليد سليمان وزوجته
وليد سليمان وزوجته
سارة عبد الله

شارك وليد سليمان لاعب النادي الأهلي السابق، صورة تجمعه بزوجته في أحدث ظهور عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

وظهر وليد سليمان حاملا فانوس رمضان مهنئا متابعيه بالشهر الكريم.

من جانب آخر، وجّه وليد سليمان، نجم الأهلي السابق، انتقادات قوية لإدارة نادي الجيش الملكي المغربي، بعد البيان الرسمي الذي أصدره النادي عقب مواجهة الفريقين، والتي أُقيمت اليوم ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

تصريحات وليد سليمان مع إبراهيم فايق على MBC مصر وخلال ظهوره في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة MBC مصر، عبّر وليد سليمان عن استيائه من مضمون البيان، مؤكدًا أنه غير مقبول ولا يليق بالعلاقة بين الناديين.

وقال سليمان: “بيان إدارة الجيش الملكي بعد مباراة النهارده.. أقولهم عيب وميصحش البيان ده، عيب.. مشفتوش الاستقبال ليكم هنا كان عامل إزاي؟”.
 

الجيش الملكي يدين تصرفات بعض جماهير الأهلي

وكان نادي الجيش الملكي قد أصدر بيانًا رسميًا أدان فيه التصرفات الصادرة عن بعض جماهير الأهلي داخل استاد القاهرة، وعلى رأسها واقعة رمي القاذورات داخل الملعب.

وليد سليمان رمضان شهر رمضان

