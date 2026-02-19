وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته

شارك وليد سليمان لاعب النادي الأهلي السابق، صورة تجمعه بزوجته في أحدث ظهور عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

وظهر وليد سليمان حاملا فانوس رمضان مهنئا متابعيه بالشهر الكريم.

من جانب آخر، وجّه وليد سليمان، نجم الأهلي السابق، انتقادات قوية لإدارة نادي الجيش الملكي المغربي، بعد البيان الرسمي الذي أصدره النادي عقب مواجهة الفريقين، والتي أُقيمت اليوم ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

تصريحات وليد سليمان مع إبراهيم فايق على MBC مصر وخلال ظهوره في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة MBC مصر، عبّر وليد سليمان عن استيائه من مضمون البيان، مؤكدًا أنه غير مقبول ولا يليق بالعلاقة بين الناديين.

وقال سليمان: “بيان إدارة الجيش الملكي بعد مباراة النهارده.. أقولهم عيب وميصحش البيان ده، عيب.. مشفتوش الاستقبال ليكم هنا كان عامل إزاي؟”.



الجيش الملكي يدين تصرفات بعض جماهير الأهلي

وكان نادي الجيش الملكي قد أصدر بيانًا رسميًا أدان فيه التصرفات الصادرة عن بعض جماهير الأهلي داخل استاد القاهرة، وعلى رأسها واقعة رمي القاذورات داخل الملعب.