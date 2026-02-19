غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

اختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي امس الأربعاء تدريباته استعدادا لمواجهة منافسه الجونة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلي امام الجونة في الدوري

وتشهد مباراة الأهلي أمام الجونة، غياب عدد من اللاعبين، وهم محمد سيحا حارس مرمى الفريق، بالإضافة إلى عمرو الجزار، والثنائي أحمد سيد زيزو، ومحمود حسن تريزيجيه للإصابة، بينما يغيب الثنائي محمد شكري وطاهر محمد طاهر لتراكم البطاقات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يأتي فريق الجونة في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة.