لم يكن بسبب الشرب.. عمرو زكي يكشف حقيقة حادثه الأخير

كشف عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تفاصيل الحادث الذي تعرض له خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن ما تم تداوله حول ارتباط الواقعة بتناول المشروبات الكحولية غير صحيح تمامًا.

زكي: ابتعدت عن هذه الأمور منذ سنوات

وخلال ظهوره في برنامج “أقر وأعترف” مع الإعلامي أحمد شوبير، أوضح زكي أن الحادث لم يكن سببه الشرب كما أشيع، مشيرًا إلى أنه ابتعد عن هذه الأمور منذ 5 أو 6 سنوات، وأنه كان يمر بظروف صعبة على المستوى الصحي بعد الحادث.

ثلاث سنوات في المستشفيات و8 عمليات جراحية

وتحدث مهاجم الزمالك السابق عن المعاناة التي عاشها بعد الحادث، مؤكدًا أنه قضى قرابة 3 سنوات داخل المستشفيات، وخضع خلالها إلى 8 عمليات جراحية، موضحًا أن تلك الفترة كانت من أصعب مراحل حياته، سواء من الناحية الصحية أو النفسية.

خسائر مالية كبيرة وغياب الدعم الرياضي

وأشار عمرو زكي إلى أنه أنفق مبالغ مالية ضخمة على العلاج والجراحات، مؤكدًا أنه لم يجد المساندة الكافية من الوسط الرياضي، رغم ما قدمه خلال مسيرته مع الأندية والمنتخب.

محمد زيدان أبرز الداعمين

وكشف زكي أن اللاعب السابق محمد زيدان كان من أبرز الأشخاص الذين وقفوا بجانبه وساندوه خلال تلك الأزمة، مؤكدًا أنه لم ينسَ هذا الدعم في وقت كان يحتاج فيه إلى من يسانده.

اعتراف بالأخطاء وتحمل المسؤولية

وفي ختام حديثه، اعترف عمرو زكي بأنه اتخذ العديد من القرارات الخاطئة في حياته بسبب التسرع، مؤكدًا أنه يتحمل مسؤولية أخطائه الشخصية وما ترتب عليها خلال مسيرته



