عمرو زكى ينتقد حسام حسن: يفتقد خبرات حسن شحاتة

أكد عمرو زكي نجم الكرة المصرية السابق، أن وصول منتخب مصر لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا أمر جيد في ظل الظروف الحالية؛ معتبرًا المركز الرابع نتيجة «مرضية» لحسام حسن المدير الفني للفراعنة وفقًا لبنود تعاقده.

وقال عمرو زكي في حواره ببرنامج «الكلاسيكو» على قناة «ONE» طريقة تعامل الجهاز الفني مع الضغوط، قائلاً بإن حسام حسن يفتقد لخبرات حسن شحاتة في التعامل مع الانتقادات.

وتابع زكي: «منتخب مصر يضم مجموعة لاعبين جيدين ولكن في النهاية لو تحدثنا عن المحترفين القادرين على صناعة الفارق، سنقول محمد صلاح وعمر مرموش فقط».

وكان منتخب مصر حقق المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعدما خسر مباراة نصف النهائي أمام السنغال بنتيجة 1-0، ثم هزم أمام نيجيريا في مباراة المركز الثالث والرابع بركلات الترجيح 4-2 بعد أن أنتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي 0-0.