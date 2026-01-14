أمير هشام يكشف السبب وراء استبدال فتوح ونزول تريزيجيه في مباراة السنغال

كشف الإعلامي أمير هشام، السبب وراء استبدال أحمد فتوح ونزول محمود تريزيجيه في مباراة السنغال و منتخب مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا.

وكتب أمير هشام عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"ألام خلفية وراء استبدال فتوح ونزول تريزيجيه في مباراة السنغال".

ينتظر منتخب مصر الخاسر من مباراة نيجيريا والمغرب على المركز الثالث والرابع من بطولة كأس أمم إفريقيا يوم الأحد فى تمام الساعة السادسة مساء.

وتأهل منتخب السنغال إلي نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد تفوقه على المنتخب المصري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب طنجة ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

شهدت بداية المباراة ضغطًا هجوميًا من لاعبي المنتخب السنغالي إلا أن لاعبي المنتخب الوطني نجحوا في غلق المساحات والحفاظ على نظافة شباكهم، وشن الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى المنافس.

وحصل حسام عبد المجيد على البطاقة الصفراء في الدقيقة السادسة بعد تدخل قوي على لاعب السنغال نيكولاس جاكسون.

وأصبح حسام عبد المجيد خارج حسابات المباراة النهائية في حال تأهل منتخب مصر بسبب تراكم الإنذارات.

وحصل كاليدو كوليبالي لاعب منتخب السنغال على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على عمر مرموش وتعطيل هجمه واعدة من نصيب مصر.

وشهدت الدقيقة 18 ركلة حرة لصالح منتخب مصر من المنتصف الهجومي نفذها عمر مرموش بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء انتهت بخطأ هجومي على حسام عبدالمجيد.

وشهدت الدقيقة 41 توقف اللعب بعد حدوث اشتباكات بين الجهاز الفني للمنتخب المصري والجهاز الفني السنغالي .

وسقط محمد هاني لاعب منتخب مصر على الأرض عقب ضربه من جانب لاعب السنغال.

وحاول لاعبو المنتخب الوطني اختراق الدفاع بمجهود فردي من لاعب مصر عمر مرموش ولكن الدفاع نجح في استخلاص الكرة .

وشهدت بداية الشوط الثاني تبديل أول في صفوف المنتخب المصري بخروج أحمد فتوح ومشاركة محمود تريزيجة

وشهدت أحداث الشوط الثاني ضغط من لاعبي السنغال من أجل إحراز هدف التقدم ولكن نجح لاعبو المنتخب المصري في حدوث تنظيم دفاعي والحفاظ على شباكهم

وسيطر المنتخب السنغالي على أحداث المباراة من خلال شن الهجمات المتتالية على المنتخب المصري

وأحرز ساديو ماني هدف تقدم السنغال في الدقيقة 78 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب السنغال لامين كامارا ارتطمت بالدفاع ومن ثم ذهبت إلى ساديو ماني الذي سددها من خارج منطقة الجزاء وتسكن شباك المنتخب المصري.