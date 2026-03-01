الاتحاد الإيراني يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026

كشف مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، موقف منتخب إيران من المشاركة في كأس العالم 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وذلك بعد التوترات السياسية.

وتكتسب تصريحاته أهمية خاصة، إذ أن إيران من بين المنتخبات المتأهلة لكأس العالم، وتخوض مبارياتها الثلاث على الأراضي الأمريكية في المجموعة السابعة ضد منتخبات نيوزيلندا (15 يونيو)، وبلجيكا (21 يونيو)، ومصر (26 يونيو).

وقال تاج في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "مع ما حدث اليوم ومع ذلك الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة، من غير المرجح أن نتطلع إلى كأس العالم بأي أمل، لكن الأمر متروك لقادة الرياضة الذين يجب أن يقرروا ذلك".

وحذر تاج في تصريحاته من أنه إذا لم يتم حل الأمور، فقد تتأثر البطولة بشكل كبير، وذلك خلال مؤتمر صحفي كان هدفه الإعلان عن تعليق الدوري حتى إشعار آخر بسبب النزاع الجاري مع إسرائيل وأمريكا، من أجل حماية سلامة لاعبي كرة القدم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هناك احتمالاً لمواجهة إيران مع الولايات المتحدة في حال تأهل كلا المنتخبين إلى دور الـ32، وهي مباراة ستكون محفوفة بالمخاطر في ظل الوضع الراهن.