قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم تصاعد الضربات العسكرية.. عودة الهدوء لسوق الذهب المحلي بختام تعاملات الأحد
أحمد موسى: غلق مضيق هرمز يهدد التجارة العالمية.. ومصر مستعدة لمواجهة تداعيات الحرب
تبكير صرف مرتبات مارس 2026 في مصر .. اعرف هتقبض امته قبل العيد
القبض على صاحبات فيديو السخرية من سلوكيات السيدات في الصلاة
الأرصاد تحذر من طقس الإثنين.. أمطار تمتد للقاهرة واضطراب ملاحي مع استمرار موجة الصقيع
الاتحاد الإيراني يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026
الحرس الثوري الإيراني: 40 قتيلا و60 جريحا إسرائيليا في حيفا
المصري يتقدم بهدفين أمام إنبي في الشوط الأول بالدوري
أحمد موسى: الرئيس السيسي يقود الدولة بحكمة في زمن الأزمات.. ومصر عصية على أي تهديد
قيمة زكاة الفطر وآخر موعد لإخراجها.. الإفتاء تحدد
نتيجة الأوضاع الراهنة.. الزراعة تكشف حقيقة توقف حركة الصادرات المصرية
أحمد موسى: مصر جاهزة لمواجهة أي أزمة بفضل التخطيط الجيد للرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد الإيراني يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
مجدي سلامة

كشف مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، موقف منتخب إيران من المشاركة في كأس العالم 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وذلك بعد التوترات السياسية.

وتكتسب تصريحاته أهمية خاصة، إذ أن إيران من بين المنتخبات المتأهلة لكأس العالم، وتخوض مبارياتها الثلاث على الأراضي الأمريكية في المجموعة السابعة ضد منتخبات نيوزيلندا (15 يونيو)، وبلجيكا (21 يونيو)، ومصر (26 يونيو).

وقال تاج في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "مع ما حدث اليوم ومع ذلك الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة، من غير المرجح أن نتطلع إلى كأس العالم بأي أمل، لكن الأمر متروك لقادة الرياضة الذين يجب أن يقرروا ذلك". 

وحذر تاج في تصريحاته من أنه إذا لم يتم حل الأمور، فقد تتأثر البطولة بشكل كبير، وذلك خلال مؤتمر صحفي كان هدفه الإعلان عن تعليق الدوري حتى إشعار آخر بسبب النزاع الجاري مع إسرائيل وأمريكا، من أجل حماية سلامة لاعبي كرة القدم. 

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هناك احتمالاً لمواجهة إيران مع الولايات المتحدة في حال تأهل كلا المنتخبين إلى دور الـ32، وهي مباراة ستكون محفوفة بالمخاطر في ظل الوضع الراهن.

الاتحاد الإيراني مهدي تاج الولايات المتحدة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

أرشيفية

إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟

ذهب

تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

الفنان شريف خيرالله

شريف خيرالله يخرج عن صمته بعد الجدل حول تشبيه محمد رمضان بالعندليب

ممدوح شاهين

ممدوح شاهين: اتنصب عليا في 7 مليون جنيه.. وجالي شلل مؤقت

ولاية تكساس الأمريكية

مسلح يرتدي قميصا عليه علم إيران يقتل شخصين ويصيب 14 في إطلاق نار بولاية تكساس

بالصور

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان
انجي كيوان
انجي كيوان

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

مسلسل الكينج الحلقة 12.. حفل زفاف محمد عادل إمام وميرنا جميل يتحول إلى عزاء

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد