تفاصيل رحلة الأهلي إلى تونس لمواجهة الترجي في دوري الأبطال

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 13 مارس الجاري موعداً للسفر الي تونس استعداداً لمواجهة الترجي الرياضي المقرر لها 15 من الشهر ذاته في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا ، وسيخوض الفريق تدريبين بتونس قبل ان يعود الفجر اليوم التالي مباشرة .

تلقى الأهلي إخطارا من الإتحاد الافريقي لكرة القدم يفيد بتحديد موعد يوم 15 مارس لمباراة الذهاب بتونس أمام الترجي و21 مارس للإياب باستاد القاهرة ، وينتظر مسئولي القلعة الحمراء في الساعات الحالية صدور قرار من لجنة الإنضباط بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم حول عقوبات مباراة الجيش الملكي التي جرت بالقاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري ابطال أفريقيا .

وعقدت لجنة الانضباط، جلسة استماع لمسئولي الناديين في الساعات الماضية بهدف معرفة ردود كل منهما علي شكوى الأخر.