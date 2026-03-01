حضنها وقبلها .. السجن المشدد 15سنة لصاحب لبقال تعدى على تلميذة في أسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الاحد، صاحب محل بقالة، بالسجن المشدد15 عاما لقيامه بالتحرش بطفلة بشارع المحافظة بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد المالك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.



تعود وقاع القضية رقم 12097 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، الى ورود بلاغا لقسم شرطة ثان أسيوط من المدعو " محمد .م . ف " اتهم فيه " شنودة . إ . ف " صاحب محل بقالة بالتحرش بابنة الاول "ريتال . م . م "12 عاما، طالبة بالصف السادس الابتدائي ومحاولة احتضانها وتقبيلها.



وتوصلت تحريات الرائد كريم يوسف مسعد، معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط إلى صحة الواقعة بأن قام المتهم بهتك عرض المجني عليها بأن جذبها من يدها وأدخلها المحل الخاص به وقام بتقبيلها عنوة وملامسة جسدها.