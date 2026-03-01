أسيوط .. إصابة 3 أشخاص في إنهيار جزئي بمنزل بقرية عرب الشنابلة

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، إثر انهيار جزئي بمنزل بقرية عرب الشنايلة التابعة لمركز أبنوب، بمحافظة أسيوط.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث إنهيار جزئي بمنزل بقرية عرب الشنابلة ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص أن المنزل مِلك " جودة ثابت لوقا" ، مكون من طابق أرضي وآخر علوي، ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالجريد، وأن الانهيار وقع بالجزء الخلفي من المنزل بسبب قدمه.

أسفر الحادث عن إصابة كل من " منيرة مرجان سعيد (60 عامًا) بكدمات، وسماح ممدوح رياض (27 عامًا) باختناق، وجومانه هاني جودة (8 سنوات) بكدمات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.