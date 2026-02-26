قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري والقنوات الناقلة
في لقاء رسمي.. تنسيق قانوني وتشريعي لدعم المرأة بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة
برلماني بـ«الشيوخ»: العلاقات «المصرية - السعودية» نموذج مُتقدّم للتضامن العربي في مواجهة التحديات
ذعر في تل أبيب من صحاب الأرض.. وهجوم بعد تصريحات متحدثة جيش الاحتلال
البرلمان يتحرّك لاحتواء أزمة أسعار الدواء.. وكيل صحة النواب يعلن مراجعة دورية للتسعير وهامش الربح|فيديو
كريستيانو رونالدو يستحوذ على 25% من أسهم نادي ألميريا الإسباني
أون سبورت تنقل مباريات مصر في النافذة الثانية بتصفيات كأس العالم لكرة السلة
عضو الاتحاد الدولي للصحفيين: إيران لن تقبل الإهانة أو الإذلال الذي يريده ترامب
ثقافة الغربية تناقش مخاطر الذكاء الاصطناعي وتواصل الاحتفال بشهر رمضان
شاهد صدق على الشجاعة والأقدام.. وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى العاشر من رمضان
القبض على المتهم بالتعدي على فتاة وتحطيم زجاج سيارتها في القليوبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الجديدة

حادث تصادم أسيوط الجديدة
حادث تصادم أسيوط الجديدة
إيهاب عمر

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم وقع اليوم، الخميس، بين 3 سيارات بطريق أسيوط الجديدة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الجديدة، ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارتين ملاكي وأخرى نصف نقل امام مدخل قرية المعصرة بطريق أسيوط الجديدة.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي. 

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.

حادث تصادم أسيوط الجديدة أسيوط مركز شرطة الفتح تصادم 3 سيارات أخبار أسيوط

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

حزب حماة الوطن

حماة الوطن يهنئ المصريين بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري

طلب إحاطة بشأن خطة وزارة التعليم لسد العجز في أعداد الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس

مجلس النواب

طلب مناقشة عامة بشأن الأثر التشريعي والاجتماعي لشروط قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها

بالصور

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

مقابر
مقابر
مقابر

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

