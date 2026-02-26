إصابة 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الجديدة

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم وقع اليوم، الخميس، بين 3 سيارات بطريق أسيوط الجديدة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الجديدة، ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارتين ملاكي وأخرى نصف نقل امام مدخل قرية المعصرة بطريق أسيوط الجديدة.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.