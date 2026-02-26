برشلونة تضاعف الضريبة لمكافحة السياحة المفرطة

وافق برلمان كتالونيا في إسبانيا على قانون يهدف إلى مضاعفة ضريبة السياحة على فنادق محددة ابتداء من شهر أبريل عام 2026 ويهدف هذا الإجراء إلى مكافحة السياحة التي تؤثر على المدينة منذ سنوات.

وذكرت صحيفة "لوسوار" الإخبارية، اليوم /الخميس/، أن السياح في برشلونة سيضطرون قريبا إلى دفع ضريبة سياحية تصل إلى 15 يورو عن كل ليلة يقضونها بالمدينة، وهي من أعلى المعدلات في أوروبا.

وسيُخصَّص نحو 25% من الأموال المحصلة من هذا القانون الجديد لتمويل جهود مكافحة أزمة السكن، أما الباقي، فسيُستثمَر في صندوق دعم السياحة.