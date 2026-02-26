أسما إبراهيم تبرز جمالها بإطلالة كلاسيك.. شاهد

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة أسما إبراهيم

تألقت أسما إبراهيم في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت بليزر باللون البينك الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه جيبة بنفس اللون مما زاد من أناقتها.

أنتعلت أسما إبراهيم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بخصلات شعرها البني الإنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.