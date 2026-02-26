قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل هناك فرق بين مصارف الزكاة والصدقات؟.. الإفتاء تجيب
كولومبيا .. ثوران بركان "ديابيير" الطيني دون تسجيل أي إصابات
موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن
تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء درعا جنوبي سوريا
تراجع محلي رغم الصعود العالمي.. أسعار الفضة في مصر اليوم الخميس
ياميش رمضان أرخص من العام الماضي.. ونقيب الفلاحين يكشف السر
بقوة 6.5 .. زلزال عنيف يضرب جزيرة كامتشاتكا الروسية
موعد أذان المغرب والتراويح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 فبراير
أخبار التكنولوجيا | سامسونج تعلن رسميا أسعار ومواصفات سلسلة Galaxy S26.. واتساب يغير قواعد اللعبة بخطوة أمنية غير متوقعة
سعر بيع وشراء الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية
هل تقضى الزكاة لمن تركها عدة سنوات؟.. الإفتاء تجيب
اليوم .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
مرأة ومنوعات

أسما إبراهيم تبرز جمالها بإطلالة كلاسيك.. شاهد

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة أسما إبراهيم 

تألقت أسما إبراهيم في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت بليزر باللون البينك الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه جيبة بنفس اللون مما زاد من أناقتها.

أنتعلت أسما إبراهيم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بخصلات شعرها البني الإنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

أسما إبراهيم إطلالة أسما إبراهيم إطلالات أسما إبراهيم

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

حالة الطقس

رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

الزمالك

خبر سار من الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

أسعار عمرة العشر الأواخر 1447 وخيارات الحجز 2026

سعر الدولار اليوم 25 فبراير 2026 في البنوك المصرية

كينيث سيماكولا

عقد سيماكولا .. لاعب كرة قدم يدخل التاريخ بأقصر فترة انتقال في 2026

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

