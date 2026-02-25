استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد استفزاز الجمهور فى موناليزا

تصدرت الفنانة إنجى المقدم تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل وذلك بعد نجاحها فى مسلسل موناليزا بطولة الفنانة مى عمر.

وظهرت إنجى فى إحدى اللقاءات الصحفية لتحدث عن دورها فى مسلسل موناليزا ، قائلة:" رد فعل الجمهور حول شخصية "علياء" في المسلسل .."ناس كتير بتقولي متنزليش الشارع واستخبي الفترة دي بس الحمد لله لما بنزل هما أه كارهين الشخصية بس بسمع كلام كويس عن أن الأداء كان كويس وأن عاجبهم أدائي كممثلة".

وتتميز إنجى المقدم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد إنجى ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

قالت إنجي المقدم، في تصريحات تلفزيونية، إنها امرأة توفرت فيها كل عناصر السوء، بسبب البيئة الصعبة التي نشأت فيها، واعتيادها الحصول على كل ما ترغب فيه، وتحول المستوى المادي للأسرة من الغنى إلى الفقر المدقع سبّب للشخصية «صدمة هائلة»، وعزز رغبتها في الحصول على المال بأي ثمن، دون الاكتراث لمصير من حولها.

وأضافت أن تجسيدها هذه الشخصية تحدٍ كبير، في ظل رغبتها للخروج عن المألوف والمعتاد، وبحثها عن الأدوار المختلفة التي لم يشاهدها الجمهور فيها من قبل، لذلك لم تهتم بعدد حلقات ظهورها أو بالظهور في 7 حلقات فقط، لأنها كانت تركز على تأثير الدور واختلافه عما قدمته في السابق، وليس الكم.

مسلسل «الست موناليزا» من بطولة: مي عمر، ومحمد محمود، وهدير عبد الناصر، وسلوى محمد علي، وشيماء سيف، وإنجي المقدم، وسوسن بدر، وأحمد مجدي، وحازم إيهاب، وجوري بكر، ومصطفى عماد، ومحمود عزب، وحسن حفني، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي.