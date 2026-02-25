إنجي المقدم: علياء في الست موناليزا تحد.. وظهوري في 7 حلقات فقط لا يزعجني

كشفت الفنانة إنجي المقدم، عن كواليس شخصية علياء التي تجسدها في مسلسل "الست موناليزا".

قالت إنجي المقدم، في تصريحات تلفزيونية، إنها امرأة توفرت فيها كل عناصر السوء، بسبب البيئة الصعبة التي نشأت فيها، واعتيادها الحصول على كل ما ترغب فيه، وتحول المستوى المادي للأسرة من الغنى إلى الفقر المدقع سبّب للشخصية «صدمة هائلة»، وعزز رغبتها في الحصول على المال بأي ثمن، دون الاكتراث لمصير من حولها.

وأضافت أن تجسيدها هذه الشخصية تحدٍ كبير، في ظل رغبتها للخروج عن المألوف والمعتاد، وبحثها عن الأدوار المختلفة التي لم يشاهدها الجمهور فيها من قبل، لذلك لم تهتم بعدد حلقات ظهورها أو بالظهور في 7 حلقات فقط، لأنها كانت تركز على تأثير الدور واختلافه عما قدمته في السابق، وليس الكم.

مسلسل «الست موناليزا» من بطولة: مي عمر، ومحمد محمود، وهدير عبد الناصر، وسلوى محمد علي، وشيماء سيف، وإنجي المقدم، وسوسن بدر، وأحمد مجدي، وحازم إيهاب، وجوري بكر، ومصطفى عماد، ومحمود عزب، وحسن حفني، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي.