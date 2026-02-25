بين الحرب والتفاوض.. هل اقتربت الضربة الأمريكية على إيران؟

تتزايد التكهنات الدولية حول احتمالية ضربة أمريكية على إيران في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة، بعد تقارير عدة أشارت إلى استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات محددة تستهدف النظام الإيراني خلال الأيام المقبلة.

وفق موقع Axios الأمريكي، هناك احتمالية أن تشمل الاستراتيجية الأمريكية توجيه ضربة محددة قوية تتبعها حرب موسعة داخل إيران، ما يفتح الباب أمام تحولات سياسية وعسكرية كبرى في الشرق الأوسط.

خلفية الصراع والتوترات الإقليمية

يعيش النظام الإيراني اليوم ما وصفه خبراء بـ"خطر وجودي حقيقي"، وهذا السيناريو لم يكن في الحسبان حتى لأكثر المتشائمين داخل إيران، سواء قبل 7 أكتوبر أو بعد موجة الربيع العربي.

ويرى الخبراء أن إسرائيل، بقيادة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ترى أن اللحظة الحالية تمثل فرصة تاريخية لإضعاف النظام الإيراني أو دفعه إلى حالة استنزاف طويل تشبه ما حدث للعراق بعد عام 1991.

ويسعى نتنياهو لإقناع الرئيس الأمريكي بتوجيه ضربة سريعة تعتمد على معلومات استخباراتية دقيقة من الجانب الإسرائيلي، لضمان عدم قدرة طهران على الرد، مستغلاً تفضيل الإدارة الأمريكية للضربات الخاطفة على الحروب الطويلة.

التفاوض مستمر بين واشنطن وطهران

على الجانب الدبلوماسي، تواصل إيران والولايات المتحدة جهود الحوار لتجنب التصعيد العسكري، حيث أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عبر منصة "إكس" أن المفاوضات ستُعقد مجددًا في جنيف الخميس، مع "نية إيجابية للقيام بخطوة إضافية بهدف إنجاز اتفاق".

وهذه الخطوة تشير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي تبحث عن مزيج من الضغط العسكري والتحركات الدبلوماسية لاحتواء الملف الإيراني، مع مراعاة استراتيجيات الردع والحد من الانزلاق إلى صراع شامل في المنطقة.

ومع تصاعد التوترات، تظل إيران أمام خيارات صعبة، بين مواجهة تهديدات عسكرية محتملة أو الاستجابة للمفاوضات الدولية، في وقت يرى فيه محللون أن أي تحرك أمريكي محدود قد يكون بداية لسلسلة من التحركات السياسية والعسكرية المعقدة، تحمل تأثيرات كبيرة على الاستقرار الإقليمي والدولي.