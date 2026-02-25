قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء يوافق على الإفراج عن بعض المسجونين بعيد الفطر وتحرير سيناء
الحكومة توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" بين مصر وأسبانيا
ننشر تفاصيل مشروع قانون مكتبة الأزهر الشريف
رفضت الزواج من المتهم| آخر لحظات في حياة ضحية الخصوص على لسان والدتها وجيرانها
استقرار أسعار الفضة محليا اليوم.. والأونصة العالمية ترتفع 3.5%
مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
بطارية جبارة .. إليك أهم مواصفات هاتف Infinix Smart 20 قبل إنطلاقه رسميا

لمياء الياسين


أصبح ميزات هاتف Infinix Smart 20 رسميًا الآن بعد ظهوره على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، كاشفًا عن تصميمه الكامل ومواصفاته التقنية الرئيسية. يُصنّف الهاتف ضمن فئة الهواتف الذكية الاقتصادية، ويأتي بميزات مثل شاشة بتردد 120 هرتز، ومعالج MediaTek Helio G81 Ultimate، وتصميم نحيف بسماكة 7.7 ملم. إليك مواصفات وميزات هاتف Smart 20، ومكانته المتوقعة في السوق.

مواصفات وميزات هاتف Infinix Smart 20

يتميز هاتف Infinix Smart 20 بشاشة IPS LCD مقاس 6.78 بوصة ذات ثقب للكاميرا الأمامية، بدقة HD+، وتدعم معدلات تحديث متعددة، تشمل 45 هرتز، و60 هرتز، و90 هرتز، و120 هرتز. توفر الشاشة سطوعًا يصل إلى 700 شمعة/م²، وتتضمن ميزات مثل شريط العرض الديناميكي وخاصية العرض الدائم لتسهيل التفاعل السريع. ولأغراض الأمان، فهو مزود بمستشعر بصمة جانبي.
يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Helio G81 Ultimate وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 4 جيجابايت، قابلة للتوسيع افتراضيًا حتى 8 جيجابايت. وتشمل خيارات التخزين سعتي 64 جيجابايت و128 جيجابايت، مع دعم توسيع الذاكرة عبر بطاقة microSD حتى 2 تيرابايت. ويأتي الهاتف مزودًا ببطارية سعتها 5200 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط والشحن العكسي بقوة 5 واط.

يعمل هاتف Smart 20 بنظام XOS 16 المبني على نظام Android 16. ويضم كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مزودة بفلاش مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. وتشمل الميزات الأخرى تقنية NFC مع نقل البيانات باللمس، وتقنية UltraLink للاتصال دون اتصال بالإنترنت حتى مسافة 1 كم، وشبكة Wi-Fi ac، وتقنية Bluetooth، ونظام تحديد المواقع GPS، ومنفذي شريحة SIM نانو، ومنفذ USB Type-C، وتقنية OTG، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم، وراديو FM، وتقنية DTS الصوتية، وجهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء، ومقاومة للغبار ورذاذ الماء بمعيار IP64.

سعر وتوافر هاتف Infinix Smart 20

سيتوفر هاتف Infinix Smart 20 بألوان الأسود الداكن، والتيتانيوم ، والبرتقالي ، والأزرق ولم يتم تأكيد الأسعار والعروض وتوافر الهاتف في الأسواق بشكل رسمي بعد.

