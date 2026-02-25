تشييع جثمان والد مي عمر بحضور الفنانين

شيعت، جنازة والد الفنانة مي عمر، من مسجد الشرطة، بالشيخ زايد.

وحرص عدد من الفنانين علي حضور صلاه الجنازة، ومنهم المخرج عمرو عرفة، ريم سامي، وفاء عامر ، أحمد داود، عصام السقا.

ونعت الفنانة مى عمر، والدها عمر بدر أبو هانى، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، الأربعاء، كاشفة عن تفاصيل موعد ومكان الجنازة.

وكتبت مي عمر عبر “فيسبوك”: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى والدي الغالي (عمر بدر أبو هاني) الذي وافته المنية اليوم، أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته”.

وتابع: “صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم بعد صلاة العصر، أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.