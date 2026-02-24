بدون زيوت .. طريقة عمل طاجن الكفتة في الفرن

يعد طاجن الكفتة من الأكلات المغذية التى يمكن تقديمها على مائدة السفرة فى رمضان لكسر روتين الأطباق التقليدية بأكله لا تستغرق وقت أو مجهود وفى نفس الوقت صحية ولاتحتوى على زيوت كثيرة.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن الكفتة من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مكونات طاجن الكفتة



لحمة مفرومة

بهارات لحمة

بصل مبشور

زيت

بقدونس مفروم

½ كوب بقسماط

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة صغيرة بيكينج باودر

بيضة

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل طاجن الكفتة



فى الكبة الكهربائية ضعي اللحمة المفرومة والبصل والبهارات والبقدونس والملح والفلفل الاسود والبقسماط والدقيق والبيضة والبيكنج باودر.



رشي القليل من الزيت على يديك وشكلى الكفتة أصابع أو دوائر وضعيها فى طاجن وادخليه في الفرن حتى تمام النضج.