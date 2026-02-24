ماجد المصري في فخ رامز ليفل الوحش| سخرية ورعب وعلقة ساخنة على الهواء

حل الفنان ماجد المصري، مساء اليوم الثلاثاء، ضيف سادس حلقات برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان 2026.

قال الفنان رامز جلال، إن "نجم من نجوم الدراما المصرية.. الستات شايفة راجل مش عادي والبنات شايفه شوجر دادي.. عايش في دور الدنجواش اللي بتحري وراه النسوان.. النجم الضخم الفخ ماجد المصري".

اش اش ملعوب حلو

قال ماجد المصري، إن “انا برج الحوت ومسلسل اش اس اتلعب حلو وقصة حب حلوة.. وتقدمت لفيلم عام ١٩٩٤ اسمه سبت الفرح والحاحة اللي بحبها بمسك فيها اكتر”

بخاف من القطط والمرتفعات

واضاف ماجد المصري، أن :"بخاف من القطط واي مكان مرتفع ومش هينفع اقعد في مكان واحد مع قطة، ومش بنجح لا مع محمد سامي ومعنديش مشكلة اسمي يكتب بعد العوضي.. وكفايا كده خلاص بقت مكرونة بالبشاميل".

رعب ماجد المصري أمام غوريلا

دخل الفنان ماجد المصري، في حالة رعب في مواجه غوريلا رامز جلال، قائلا :" يا جماعة بلاش حيوانات"، قبل أن يركل الغوريلا بالقدم.

علقة موت من ماجد المصري لـ رامز جلال

"وجه الفنان ماجد المصري مجموعة من اللكمات والركلات للفنان رامز جلال، بعد أن اكتشف أنه صحية مقلب رامز ليفل الوحش والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر".

حيث تنطلق عرض حلقات البرنامج يوميا وتحديدا وقت الإفطار بتوقيت مصر، حيث يعرض البرنامج حصريًا على قناة MBC مصر.

وظهر في البرومو الدعائي عدد كبير من النجوم وعلى وجوهم علامات الخوف والاثارة، ومن أبرزهم "النجم أحمد السقا وغادة عادل ويارا السكري وغادة عبد الرازق ومصطفى غريب ولقاء الخميسي ورحمة محسن وأسماء جلال وشيماء سيف.

ويحافظ رامز جلال، هذا العام على تقليده السنوي بتقديم برنامج مقالب يعتمد على عنصر المفاجأة والإثارة، مع وعود بتجربة مختلفة تحمل أفكارًا جديدة وبصمة متجددة، تجمع بين الكوميديا والتشويق، وهو ما ساهم في ترسيخ نجاحه الجماهيري على مدار السنوات الماضية.