إنقاذ ساق طفل باسوس.. تفاصيل معجزة طبية نفذها أطباء معهد ناصر
من الهند إلى قوش.. نتنياهو يكشف ملامح المحور الجديد وأهدافه في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
ماجد المصري في فخ رامز ليفل الوحش| سخرية ورعب وعلقة ساخنة على الهواء
«الزراعة» توقف موظفة بالغربية عن العمل وتحيلها للنيابة بتهمة التعدي على زميلها
في الليلة السابعة من رمضان.. الجامع الأزهر يمتلئ بالمصلين في صلاة العشاء والتراويح
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الاستخبارات الأمريكية تعرض منصة مشفرة لتبادل المعلومات مع المتظاهرين الإيرانيين

القسم الخارجي

وجهت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وكالة الاستخبارات المركزية، المعروفة اختصارا بـ CIA، نداء علنيا باللغة الفارسية إلى المتظاهرين الإيرانيين، دعتهم فيه إلى التواصل معها بشكل آمن، مؤكدة: "نسمعكم ونريد مساعدتكم".

وأثارت الرسالة التي نشرت عبر الحساب الرسمي للوكالة على منصة إكس تفاعلا واسعا، إذ تضمنت إرشادات تقنية مفصلة حول آليات الاتصال الآمن، في سابقة نادرة تعكس توجها أكثر انفتاحا في مخاطبة المتظاهرين داخل إيران.

وشددت الوكالة على ضرورة تجنب استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو خطوط الهاتف التقليدية عند محاولة التواصل، محذرة من احتمالات المراقبة.

 وأوصت باستخدام جهاز جديد يمكن التخلص منه بعد الاستعمال، إلى جانب تفعيل وضع "التصفح الخاص" عبر متصفحات مثل Google Chrome وMozilla Firefox وSafari، مع الحرص على حذف سجل التصفح فور الانتهاء.

كما نصحت باستخدام متصفح Tor Browser أو أدوات مشابهة لضمان تشفير الاتصال، مشيرة إلى أن العديد من المواقع قد تخضع لرقابة أمنية مشددة. وأكد البيان أن الوكالة توفر منصة اتصال مشفرة تتيح تبادل المعلومات بسرية تامة.

ودعت الرسالة الراغبين في التواصل إلى تضمين بيانات أساسية، مثل بلد ومدينة الإقامة، الاسم الكامل، المسمى الوظيفي، مستوى الوصول إلى المعلومات، إضافة إلى وسيلة اتصال آمنة.

وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA المتظاهرين الإيرانيين أخبار إيران إيران

