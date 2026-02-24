الاستخبارات الأمريكية تعرض منصة مشفرة لتبادل المعلومات مع المتظاهرين الإيرانيين

وجهت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وكالة الاستخبارات المركزية، المعروفة اختصارا بـ CIA، نداء علنيا باللغة الفارسية إلى المتظاهرين الإيرانيين، دعتهم فيه إلى التواصل معها بشكل آمن، مؤكدة: "نسمعكم ونريد مساعدتكم".

وأثارت الرسالة التي نشرت عبر الحساب الرسمي للوكالة على منصة إكس تفاعلا واسعا، إذ تضمنت إرشادات تقنية مفصلة حول آليات الاتصال الآمن، في سابقة نادرة تعكس توجها أكثر انفتاحا في مخاطبة المتظاهرين داخل إيران.

وشددت الوكالة على ضرورة تجنب استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو خطوط الهاتف التقليدية عند محاولة التواصل، محذرة من احتمالات المراقبة.

وأوصت باستخدام جهاز جديد يمكن التخلص منه بعد الاستعمال، إلى جانب تفعيل وضع "التصفح الخاص" عبر متصفحات مثل Google Chrome وMozilla Firefox وSafari، مع الحرص على حذف سجل التصفح فور الانتهاء.

كما نصحت باستخدام متصفح Tor Browser أو أدوات مشابهة لضمان تشفير الاتصال، مشيرة إلى أن العديد من المواقع قد تخضع لرقابة أمنية مشددة. وأكد البيان أن الوكالة توفر منصة اتصال مشفرة تتيح تبادل المعلومات بسرية تامة.

ودعت الرسالة الراغبين في التواصل إلى تضمين بيانات أساسية، مثل بلد ومدينة الإقامة، الاسم الكامل، المسمى الوظيفي، مستوى الوصول إلى المعلومات، إضافة إلى وسيلة اتصال آمنة.