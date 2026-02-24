مصدر مسؤول ينفي صحة التقارير المتداولة حول إثيوبيا و البحر الأحمر

نفى مصدر مسئول بشكل قاطع التقارير المتداولة حول استعداد مصر منح إثيوبيا نفاذا بحريا إلى البحر الأحمر مقابل مرونة إثيوبية في موقفها بشأن السد الإثيوبي.

موقف مصر من الأمن المائي والسد الإثيوبي ثابت ولم يتغير

وشدد المصدر أن التقارير المتداولة عارية تماما من الصحة ولا تستند إلى أي أساس، مؤكدًا أن موقف مصر من الأمن المائي والسد الإثيوبي ثابت ولم يتغير، ويتمثل في التمسك بالقانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية وعدم الإضرار بحصة مصر المائية والحفاظ على الحقوق الكاملة لدولتي المصب، اتساقًا مع قواعد القانون الدولي.

وشدد المصدر على أن حوكمة وأمن البحر الأحمر يقتصر فقط على الدول المشاطئة له، باعتباره ممرًا استراتيجيًا يرتبط مباشرة بالأمن القومي لتلك الدول، ولا يجوز لدول أخرى أن تشارك في أي ترتيبات أو تفاهمات تخص البحر الأحمر.