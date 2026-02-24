قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7.. الإرهابي محمود عزت يؤكد عودة الجماعة للسلطة
إنقاذ ساق طفل باسوس.. تفاصيل معجزة طبية نفذها أطباء معهد ناصر
من الهند إلى قوش.. نتنياهو يكشف ملامح المحور الجديد وأهدافه في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
ماجد المصري في فخ رامز ليفل الوحش| سخرية ورعب وعلقة ساخنة على الهواء
«الزراعة» توقف موظفة بالغربية عن العمل وتحيلها للنيابة بتهمة التعدي على زميلها
ديني

بروايات حفص وقالون وورش والبزي.. مآذن الأزهر تصدح بالقرآن بالقراءات المتواترة في صلاتي العشاء والتراويح

الأزهر
الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

امتلأت أروقة الجامع الأزهر وصحنه، مساء اليوم الثلاثاء، في الليلة السابعة من شهر رمضان لعام 1447هـ، الموافق 6 رمضان – 24 فبراير، بالمصلين الذين توافدوا من مختلف المحافظات، إلى جانب الطلاب الوافدين، قاصدين رضا الله تعالى ومغفرته، وإحياء ليالي الشهر الكريم في رحاب الأزهر.

وتقدَّم صفوف المصلين أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ حسن عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، إلى جانب عدد من قيادات الأزهر وعلمائه، وينقل المركز الإعلامي للأزهر صلاتي العشاء والتراويح ودرس التراويح وملتقى الأزهر عبر منصاته الرسمية.

ورفع أذان العشاء الشيخ عمرو فاروق سعودي، ثم أمَّ المصلين في صلاة العشاء الدكتور أسامة الحديدي، قارئًا برواية حفص عن عاصم من سورة المائدة. وتُقام صلاة التراويح بآيات من سورتي المائدة والأنعام بالقراءات المتواترة، حيث يقرأ الشيخ أحمد سعد العجمي في الركعات الثماني الأولى برواية قالون عن الإمام نافع المدني، ثم يقرأ الشيخ محمد سالم عامر في الركعات من التاسعة حتى الرابعة عشرة برواية ورش عن الإمام نافع المدني، ثم يقرأ الشيخ كريم مسعود في الركعات من الخامسة عشرة حتى العشرين برواية البزي عن الإمام ابن كثير المكي، في تنوع يبرز امتداد الأسانيد القرآنية في المدرسة الأزهرية.

ويُلقي درس التراويح الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، في إطار البرنامج العلمي المصاحب لإحياء الليالي الرمضانية، ثم يؤم المصلين في الشفع والوتر الشيخ عمرو فاروق سعودي، ختامًا لليلة عامرة بالخشوع والتلاوة.

وعقب صلاة التراويح، يُعقد ملتقى الأزهر بعنوان «الإلحاد وخطورته على شباب الأمة»، بحضور أ.د. خالد عبد العال، عميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، وأ.د. كرم عبد الستار، عميد كلية البنات الأزهرية بطيبة، ويقدمه الأستاذ عمرو شهاب، المذيع بالتليفزيون المصري، حيث يناقش الملتقى أسباب انتشار الفكر الإلحادي المعاصر وآليات مواجهته بالحجة والبرهان وترسيخ الثوابت العقدية لدى الشباب.


ويأتي إحياء هذه الليالي العامرة في إطار البرنامج الرمضاني الشامل الذي ينفذه الأزهر برعاية وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والذي يجمع بين إقامة صلاتي العشاء والتراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة، وإلقاء دروس التراويح، وتنظيم ملتقى الأزهر الفكري، إلى جانب المقارئ القرآنية والأنشطة الدعوية، وما ينظمه بيت الزكاة والصدقات من موائد إفطار للطلاب الوافدين، تأكيدًا لرسالة الأزهر العلمية والدعوية والمجتمعية في شهر رمضان المبارك.

وفي إطار خطته الرمضانية الشاملة، يواصل الجامع الأزهر أداء رسالته خلال الشهر الكريم من خلال برنامج متكامل يشمل إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر، وصلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، وتنظيم (137) درسًا ومحاضرة بمشاركة نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد (130) مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا، إلى جانب تنظيم بيت الزكاة والصدقات موائد الإفطار والسحور اليومية بالجامع الأزهر للطلاب الوافدين بتقديم 10 آلاف وجبة إفطار وسحور يوميًّا، بإجمالي 300 ألف وجبة طوال الشهر، وذلك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب

