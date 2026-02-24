دعاء الإفطار للصائم في اليوم السادس من شهر رمضان.. ردده قبل اذان المغرب

يستحب ترديد دعاء الإفطار للصائم في اليوم السادس من شهر رمضان وخاصة ترديد الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يستحب لكل صائم وقت اذان المغرب أن يدعو الله تعالى بما يجلب له خيري الدنيا والآخرة لأن دعوة الصائم عند الإفطار لا ترد.

وقد تكون هذه الدعوات سببا في فتح أبواب السماء ويرجى فيها الإجابة والقبول لذا اخترنا لكم في السطور التالية مجموعة من أفضل الأدعية.

دعاء الإفطار مع اذان المغرب سادس يوم رمضان

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء الإفطار وهو صائم أن يدعو الله مع اذان المغرب لذا يستحب أن يجعل كل مسلم دعاء إفطار النبي في سادس أيام شهر رمضان ويقول "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

ومن الأدعية المأثورة عن دعاء إفطار النبي أن نقول:

اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت.

اللهم تقبل صيامي وقيامي واغفر لي ذنبي.

اللهم اجعل صيامي مقبولاً وذنوبي مغفورة وعملي صالحاً.

اللهم ارزقني تقوى القلب وخشوع الروح عند إفطاري وصيامي.

دعاء الإفطار للصائمين قبل أذان المغرب

اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.

اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

دعاء الإفطار اليوم