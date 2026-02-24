قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 10 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل أثناء ذهابهم لمدرستهم بـ بسيون | ما القصة؟
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات ثورية.. شاومي تغزو الأسواق بهاتف iQOO 15R إليك أهم مواصفاته

مواصفات وميزات هاتف iQOO 15R
مواصفات وميزات هاتف iQOO 15R
لمياء الياسين

وسّعت شركة iQOO تشكيلة هواتفها الرائدة بإطلاق هاتف iQOO 15R. ويأتي هذا الطراز الجديد، الذي يُصنّف ضمن فئة أقل من iQOO 15 ، مُركّزًا على تقديم أداءٍ عالي، وعمر بطارية طويل، وتصميم مريح عند الإمساك به. ويستهدف هذا هاتف ذكي المستخدمين الذين يعتمدون بشكل كبير على أجهزتهم في العمل والألعاب والترفيه على مدار اليوم.

مواصفات وميزات هاتف iQOO 15R

يعمل هاتف iQOO 15R بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس بتقنية 3 نانومتر، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي وذاكرة تخزين UFS 4.1ويدعمه معالج SuperComputing Chip Q2 لتقديم تجربة ألعاب سلسة بمعدل 144 إطارًا في الثانية بدقة فائقة تصل إلى 1.5K. 

مواصفات وميزات هاتف iQOO 15R

ميزات هاتف  iQOO 15R

يتميز الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.59 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، وسطوع يصل إلى 5000 شمعة/م²، وتقنية تعتيم PWM بتردد 4320 هرتز و على الرغم من احتوائه على بطارية سيليكون أنود بسعة 7600 مللي أمبير

فيما يخص الكاميرا، يضم الهاتف مستشعرًا رئيسيًا من سوني LYT-700V بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

 أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 32 ميجابكسل، وتُستخدم لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. يدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية مع خاصية تثبيت الصورة. ويعمل بنظام OriginOS 6 المبني على نظام Android 16، مع ضمان الحصول على تحديثات نظام التشغيل لمدة أربع سنوات، وتحديثات أمنية لمدة ست سنوات.

مواصفات وميزات هاتف iQOO 15R

سعر هاتف iQOO 15R 

يُباع هاتف iQOO 15R بسعر 44,999 روبية لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و47,999 روبية هندية لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و52,999 روبية هندية لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت. مع عروض البنوك، ينخفض ​​السعر المبدئي إلى 40,999 روبية هندية.

شركة iQOO عمر بطارية هاتف ذكي ذاكرة وصول عشوائي شاشة AMOLED صور السيلفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

الزمالك

حول شركة الكرة.. صراع إداري محتدم داخل مجلس الزمالك

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

ترشيحاتنا

سور المنطقة الأثرية

الكاوتش انفجر فجأة.. سيارة نقل تتسبب في تلفيات بسور المنطقة الأثرية

النيابة الإدارية

سبائك ذهبية.. إحالة 8 مسئولين بمصر الجديدة والنزهة قبلوا رشوة مقابل تصالح المخالفة

المتهم

القبض على سائق سيارة أجرة في الشرقية.. اعرف السبب

بالصور

إزالة 475 إعلانا مخالفا للإشتراطات وتقنين أوضاع 1830 بالشرقية

اعلان
اعلان
اعلان

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة.. خيار صحي للأسرة

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة

توقف حركة الصيد والملاحة لسوء الأحوال الجوية في كفر الشيخ

توقف الصيد
توقف الصيد
توقف الصيد

حفنة من الفستق.. سر القوة والصحة والمناعة في قبضة يدك

حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد