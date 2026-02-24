بميزات ثورية.. شاومي تغزو الأسواق بهاتف iQOO 15R إليك أهم مواصفاته

وسّعت شركة iQOO تشكيلة هواتفها الرائدة بإطلاق هاتف iQOO 15R. ويأتي هذا الطراز الجديد، الذي يُصنّف ضمن فئة أقل من iQOO 15 ، مُركّزًا على تقديم أداءٍ عالي، وعمر بطارية طويل، وتصميم مريح عند الإمساك به. ويستهدف هذا هاتف ذكي المستخدمين الذين يعتمدون بشكل كبير على أجهزتهم في العمل والألعاب والترفيه على مدار اليوم.

مواصفات وميزات هاتف iQOO 15R

يعمل هاتف iQOO 15R بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس بتقنية 3 نانومتر، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي وذاكرة تخزين UFS 4.1ويدعمه معالج SuperComputing Chip Q2 لتقديم تجربة ألعاب سلسة بمعدل 144 إطارًا في الثانية بدقة فائقة تصل إلى 1.5K.

يتميز الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.59 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، وسطوع يصل إلى 5000 شمعة/م²، وتقنية تعتيم PWM بتردد 4320 هرتز و على الرغم من احتوائه على بطارية سيليكون أنود بسعة 7600 مللي أمبير

فيما يخص الكاميرا، يضم الهاتف مستشعرًا رئيسيًا من سوني LYT-700V بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 32 ميجابكسل، وتُستخدم لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. يدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية مع خاصية تثبيت الصورة. ويعمل بنظام OriginOS 6 المبني على نظام Android 16، مع ضمان الحصول على تحديثات نظام التشغيل لمدة أربع سنوات، وتحديثات أمنية لمدة ست سنوات.

سعر هاتف iQOO 15R

يُباع هاتف iQOO 15R بسعر 44,999 روبية لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و47,999 روبية هندية لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و52,999 روبية هندية لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت. مع عروض البنوك، ينخفض ​​السعر المبدئي إلى 40,999 روبية هندية.