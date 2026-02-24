ماذا يحدث عند تناول الجبنة القريش على السحور

تعد الجبنة القريش من أفضل الخيارات الغذائية على مائدة السحور في شهر رمضان، نظرًا لقيمتها الغذائية العالية وقدرتها على تعزيز الشعور بالشبع لساعات طويلة دون التسبب في إرهاق المعدة أو العطش خلال نهار الصيام.



فوائد الجبنة القريش على السحور:



1- تعزز الشعور بالشبع لفترة أطول

تحتوي الجبنة القريش على نسبة مرتفعة من البروتين بطيء الهضم، ما يساعد على تقليل الإحساس بالجوع خلال ساعات الصيام الطويلة.

2- قليلة الدهون والسعرات الحرارية

تعد خيارًا مناسبًا لمن يسعون للحفاظ على وزنهم أو اتباع نظام غذائي صحي في رمضان، إذ تمنح قيمة غذائية عالية دون دهون زائدة.

3- مصدر جيد للكالسيوم

تمد الجسم بالكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان، خاصة مع تغير مواعيد الوجبات في رمضان.

4- سهلة الهضم

لا تسبب ثقلًا في المعدة مقارنة ببعض الأطعمة الدسمة، مما يقلل من الشعور بالحموضة أو اضطرابات الهضم أثناء الصيام.

5- تساعد على توازن مستوى السكر في الدم

يساهم محتواها من البروتين في استقرار مستويات السكر، ما يقلل من الشعور بالهبوط والإرهاق خلال النهار.

6- تقلل الشعور بالعطش

عند تناولها مع الخضروات مثل الخيار والخس، تساعد على ترطيب الجسم نسبيًا وتقليل الإحساس بالعطش.



وينصح خبراء التغذية بتناول الجبنة القريش على السحور إلى جانب الخبز الأسمر والخضروات الطازجة، مع شرب كمية كافية من الماء، للحصول على وجبة متكاملة تدعم الجسم بالطاقة وتساعد على صيام مريح.