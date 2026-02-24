قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود
يا واحشني.. صور جديدة للكينج محمد منير وأمير عيد من إعلان رمضان
قرار مهم من النيابة العامة بعد حكم دستوري بشأن جداول المخدرات
نادر شوقي ينفي تدخله في صفقة إمام عاشور
مدرب سموحة: كنا نلعب أمام الأهلي من أجل الفوز
موعد أذان الفجر سادس يوم رمضان.. تأخر في السحور واستعد للصلاة
بمدى 1300 كم.. مواصفات فولكس فاجن تيجوان Le برو الجديدة
إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب
أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟
6 أخطاء شائعة في نهار رمضان تقلل ثواب الصيام.. تجنب الوقوع فيها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
ماذا يحدث عند تناول الجبنة القريش على السحور

ريهام قدري

تعد الجبنة القريش من أفضل الخيارات الغذائية على مائدة السحور في شهر رمضان، نظرًا لقيمتها الغذائية العالية وقدرتها على تعزيز الشعور بالشبع لساعات طويلة دون التسبب في إرهاق المعدة أو العطش خلال نهار الصيام.


فوائد الجبنة القريش على السحور:


1- تعزز الشعور بالشبع لفترة أطول
تحتوي الجبنة القريش على نسبة مرتفعة من البروتين بطيء الهضم، ما يساعد على تقليل الإحساس بالجوع خلال ساعات الصيام الطويلة.
2- قليلة الدهون والسعرات الحرارية
تعد خيارًا مناسبًا لمن يسعون للحفاظ على وزنهم أو اتباع نظام غذائي صحي في رمضان، إذ تمنح قيمة غذائية عالية دون دهون زائدة.
3- مصدر جيد للكالسيوم
تمد الجسم بالكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان، خاصة مع تغير مواعيد الوجبات في رمضان.
4- سهلة الهضم
لا تسبب ثقلًا في المعدة مقارنة ببعض الأطعمة الدسمة، مما يقلل من الشعور بالحموضة أو اضطرابات الهضم أثناء الصيام.
5- تساعد على توازن مستوى السكر في الدم
يساهم محتواها من البروتين في استقرار مستويات السكر، ما يقلل من الشعور بالهبوط والإرهاق خلال النهار.
6- تقلل الشعور بالعطش
عند تناولها مع الخضروات مثل الخيار والخس، تساعد على ترطيب الجسم نسبيًا وتقليل الإحساس بالعطش.


وينصح خبراء التغذية بتناول الجبنة القريش على السحور إلى جانب الخبز الأسمر والخضروات الطازجة، مع شرب كمية كافية من الماء، للحصول على وجبة متكاملة تدعم الجسم بالطاقة وتساعد على صيام مريح.

