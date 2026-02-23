اسعار الذهب الان.. عيار 21 مفاجأة

يبحث الراغبون في شراء الذهب، عن سعر الذهب الان في مصر، في ظل تحركات سعرية متسارعة يشهدها المعدن الاصفر محليا وعالميا، ما يدفع شريحة واسعة من الراغبين في الشراء أو الاستثمار إلى متابعة التحديثات اليومية داخل محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تتحرك أسعار الذهب في السوق المحلي بالتوازي مع التغيرات في السعر العالمي، خاصة تحركات سعر الأونصة بالدولار في البورصات الدولية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة في مختلف المحافظات.

أسعار الذهب اليوم

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 7965 جنيه 7885 جنيه

عيار 22 7300 جنيه 7230 جنيه

عيار 21 6970 جنيه 6900 جنيه

عيار 18 5975 جنيه 5915 جنيه

عيار 14 4645 جنيه 4600 جنيه

عيار 12 3985 جنيه 3945 جنيه

الأونصة 247760 جنيه 245275 جنيه

الجنيه الذهب 55760 جنيه 55200 جنيه

الأونصة بالدولار 5163.69 دولار

سعر الذهب في السوق المحلي

يرتبط تسعير الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بحركة التداول في الأسواق العالمية، حيث تؤثر أي تغيرات في سعر الأونصة عالميا وكذلك تحركات سعر صرف الدولار على الأسعار المحلية بشكل فوري، ما يؤدي إلى صعود أو هبوط الأسعار وفقا لاتجاهات البورصات الدولية.

وتشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه يميل نحو الارتفاع، مدفوعا باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية جديدة في السوق المحلي حال استمرار صعود الأونصة العالمية وتجاوز نطاقها السعري الحالي.

سعر الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار المعادن النفيسة تراجعا خلال تداولات محدودة، في ظل غياب عدد من المتعاملين في آسيا بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، إلى جانب إغلاق السوق في الولايات المتحدة.

وتراجع سعر الذهب بنسبة 0.9% ليستقر قرب مستوى 5000 دولار للأونصة، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 2.4% في جلسة سابقة، مدعوما ببيانات أظهرت صعود مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% خلال يناير.

وساهمت هذه البيانات في تهدئة المخاوف من تسارع أكبر في معدلات التضخم، كما عززت التوقعات بإمكانية اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يمثل بيئة داعمة للمعادن النفيسة التي لا تدر عائدا دوريا.