400 جنيه زيادة تموينية ومنحة رمضانية.. وآخر موعد لصرفها| اقتصادي يشرح تأثيرها على المواطنين
هل الإفطار بالخطأ قبل لحظات من أذان المغرب يلزم بقضاء الصيام؟.. اعرف حكم الشرع
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
التعليم تعلن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026 |التفاصيل والشروط
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

اسعار الذهب الان.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

يبحث الراغبون في شراء الذهب، عن سعر الذهب الان في مصر، في ظل تحركات سعرية متسارعة يشهدها المعدن الاصفر محليا وعالميا، ما يدفع شريحة واسعة من الراغبين في الشراء أو الاستثمار إلى متابعة التحديثات اليومية داخل محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تتحرك أسعار الذهب في السوق المحلي بالتوازي مع التغيرات في السعر العالمي، خاصة تحركات سعر الأونصة بالدولار في البورصات الدولية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة في مختلف المحافظات.

أسعار الذهب اليوم

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 7965 جنيه 7885 جنيه
عيار 22 7300 جنيه 7230 جنيه
عيار 21 6970 جنيه 6900 جنيه
عيار 18 5975 جنيه 5915 جنيه
عيار 14 4645 جنيه 4600 جنيه
عيار 12 3985 جنيه 3945 جنيه
الأونصة 247760 جنيه 245275 جنيه
الجنيه الذهب 55760 جنيه 55200 جنيه
الأونصة بالدولار 5163.69 دولار

سعر الذهب في السوق المحلي

يرتبط تسعير الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بحركة التداول في الأسواق العالمية، حيث تؤثر أي تغيرات في سعر الأونصة عالميا وكذلك تحركات سعر صرف الدولار على الأسعار المحلية بشكل فوري، ما يؤدي إلى صعود أو هبوط الأسعار وفقا لاتجاهات البورصات الدولية.

وتشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه يميل نحو الارتفاع، مدفوعا باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية جديدة في السوق المحلي حال استمرار صعود الأونصة العالمية وتجاوز نطاقها السعري الحالي.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار المعادن النفيسة تراجعا خلال تداولات محدودة، في ظل غياب عدد من المتعاملين في آسيا بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، إلى جانب إغلاق السوق في الولايات المتحدة.

وتراجع سعر الذهب بنسبة 0.9% ليستقر قرب مستوى 5000 دولار للأونصة، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 2.4% في جلسة سابقة، مدعوما ببيانات أظهرت صعود مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% خلال يناير.

وساهمت هذه البيانات في تهدئة المخاوف من تسارع أكبر في معدلات التضخم، كما عززت التوقعات بإمكانية اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يمثل بيئة داعمة للمعادن النفيسة التي لا تدر عائدا دوريا.

أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم الذهب سعر الذهب الان

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

