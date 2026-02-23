احترس.. علامات تكشف انسداد الشريان التاجي.. وهؤلاء الأكثر عرضة

يعد انسداد الشريان التاجي من الأمراض الخطيرة التي تطلب عناية طبية بشكل سريع لأنها تسبب مضاعفات خطيرة تهدد حياة الإنسان.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أعراض مرض الشريان التاجي.

تحدث أعراض مرض الشريان التاجي عندما لا يحصل القلب على كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين. قد تشمل أعراض مرض الشريان التاجي ما يأتي:

ألم في الصدر، يُسمَّى الذبحة الصدرية وقد تشعر بعصر أو ضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم في الصدر ،وقد يبدو مثل الشعور بأن شخصًا يقف فوق صدرك، ويؤثر هذا الألم في منتصف الصدر أو في الجانب الأيسر منه، ومن الممكن أن يحفز النشاط أو العواطف القوية الذبحة الصدرية وهناك أنواع مختلفة من الذبحة الصدرية، ويتوقف النوع على السبب وما إذا كانت الراحة أو الأدوية تحسِّن الأعراض وقد يكون الشعور بالألم لدى بعض الأشخاص، خصوصًا النساء، وجيزًا أو حادًّا في الرقبة أو الذراع أو الظهر.

ضيق النفس، قد تشعر أنك لا تستطيع التقاط أنفاسك.

الإرهاق، إذا لم يتمكن القلب من ضخ كمية كافية من الدم تفي باحتياجات جسمك، فقد تشعر بالإرهاق عادةً.

وقد لا تُلاحَظ أعراض مرض الشريان التاجي في البداية ففي بعض الأحيان، لا تحدث الأعراض إلا عندما ينبض القلب بقوة، مثلما يحدث أثناء ممارسة التمارين الرياضية ومع استمرار تضيُّق الشرايين التاجية، قد تزداد شدة الأعراض أو يكثر تكرار حدوثها.

اعراض انسداد الشريان الكامل والنوبة القلبية

يسبب انسداد الشريان التاجي التام حدوث نوبة قلبية وتشمل أعراض النوبة القلبية الشائعة ما يأتي:

ألم في الصدر يشبه الإحساس بضغط أو ثقل أو ضيق أو شعور بالعصر أو وجع.

الشعور بألم أو انزعاج يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان وأحيانًا يصل إلى الجزء العلوي من البطن.

التعرّق المصحوب بالقشعريرة.

الإرهاق.

حرقة المعدة.

الغثيان.

ضيق النفس.

شعور مفاجئ بالدُّوار أو الدوخة.

عادةً ما يكون ألم الصدر أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعًا لكن بالنسبة إلى بعض الأشخاص، مثل النساء وكبار السن ومرضى السكري، قد تبدو الأعراض غير مرتبطة بالنوبة القلبية، فعلى سبيل المثال، قد يصابون بالغثيان أو الألم لفترة وجيزة جدًا في الرقبة أو الظهر وبعض الأشخاص الذين يصابون بنوبة قلبية لا يلاحظون الأعراضَ.

الاكثر عرضة

هناك عوامل تجعلك أكثر عرضة للإصابة بمرض الشريان التاجي، منها التدخين أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليستيرول أو مرض السكري أو السمنة أو وجود سيرة مرضية عائلية قوية للإصابة بأمراض القلب.

لذا يُرجى استشارة اختصاصي الرعاية الصحية إذا كنت معرضًا لخطورة مرتفعة للإصابة بهذا المرض فقد تحتاج إلى إجراء اختبارات للكشف عن ضيق الشرايين ومرض الشريان التاجي.