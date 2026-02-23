منها البرج وشق البطيخة.. تعرف على أشهر أنواع الفوانيس في تحت الربع

خصص الإعلامي يسري الفخراني، مقدم برنامج " باب رزق " المذاع على قناة " دي إم سي" جزء من حلقة اليوم للحديث عن أسرار صناعة الفوانيس في منطقة تحت الربع بالقاهرة .

ومن جانبه قال أحمد أبو العدي أحد أجيال عائلة أبو العدب الشهيرة بصناعة الفوانيس في تحت الربع، " إنا بقالي في الشغلانة دي منذ 45 سنة ".



وأضاف :" هناك أسماء عديدة للفوانيس ومنها فانوس علامة النصر وفانوس شق البطيخة وفانوس فاروق الذي ظهر فيه إسماعيل ياسين في فيلم الفانوس السحري ".



وتابع :" في كل عام يكون لدينا أكثر من تصميم جديد للفانوس ونختار افضل موديل تصميم لتنفيذه ويقوم سمكري الفانوس بتنفيذه ".

وأكمل :" أشهر أنواع الفوانيس هو فانوس البرج وهو الذي ينتشر في معظم البيوت المصرية وتصميم فانوس البرج مستوحى من شكل المسلة .