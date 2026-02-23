قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من أول تريقة رامز جلال إلى تصدره الترند.. تفاصيل حلقة زيزو في ليفل الوحش
أسعار ومواصفات ميتسوبيشي ASX موديل 2026 في السوق السعودي
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 6.. الخوف والرعب ينتابان الإرهابي محمود عزت
مفتي الجمهورية: نواجه فوضى الفتاوى ولنا السبق في استخدام الذكاء الاصطناعي | خاص
بحضور 4 وزراء| تشريع استخدام الأطفال للتكنولوجيا أمام البرلمان غدا.. وهذه أبرز المقترحات المعروضة
الحرب أفضل من التنازل.. قادة إيران يرفضون الرضوخ لشروط ترامب
ركعا سُجدا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي
تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة فى الدوري المصري
إيران تستعد للحرب.. المرشد يسلم لاريجاني زمام الأمور في طهران ويهمش بزشكيان
اكتساح للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الليلة بالدوري
مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية
أخبار البلد

شركات السياحة: 2 مارس آخر موعد لتلقي استمارة الاستطاعة الصحية للحجاج

محمد الاسكندرانى

أخطرت وزارة السياحة والآثار، غرفة شركات السياحة بخطوات استكمال الحجاج المقيمين في الخارج الإجراءات الخاصة بشهادة الاستطاعة الصحية.


وأوضحت وزارة السياحة والآثار، في منشور عممته غرفة شركات السياحة على أعضائها حمل رقم 39 لسنة 2026، أن تقوم الشركة التي لديها حجاج مقيمون خارج مصر بإرسال استمارة الفحص الطبي للحج.

شهادة الاستطاعة الصحية 


وتضمن المنشور أن يقوم المواطن باجراء التحاليل والفحوصات المدرجة في أي مستشفي عام في الدولة المقين بها، ويتم ختمها ختم الاستمارة بخاتم المستشفى، بالإضافة إلى توثيق المواطن الاستمارة في القنصلية المصرية بالدولة المقيم بها، وبعد توثيقها يتم ارسالها الى شركة السياحة مرة أخري.


وأوضح المنشور أن تقوم شركة السياحة بتجميع الاستمارات وتسليمها في غرفة شركات السياحة مع خطاب من الشركة يتضمن جدول بيانات الحجاج، حيث تقوم الغرفة بارسال الاستمارات إلى وزارة السياحة والآثار، لتسلميها لوزارة الصحة امصرية لاتخاذ اللازم.

 آخر موعد لتلقي استمارة الاستطاعة الصحية 


ونوهت الغرفة، أن آخر موعد لتلقي الاستمارات الخاصة بـ الاستطاعة الصحية يوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026، وبناء عليه يرجي سرعة انهاء الإجراءات المذكورة.

في إطار الاستعدادات المكثفة والمتابعة المستمرة لوزارة السياحة والآثار لكافة الإجراءات الخاصة بموسم الحج السياحي ومنها إجراءات إصدار التأشيرة لحجاج شركات السياحة لموسم هذا العام، تؤكد الوزارة على أهمية الالتزام الكامل بحصول حاج السياحة على شهادة الاستطاعة الصحية والتي تعد من الاشتراطات الأساسية للسماح بأداء فريضة الحج.

وذلك في إطار الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي لهذا العام والمعتمدة من شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وكذلك في ضوء الضوابط والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.


ومن جانبها، أشارت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى أنه لن يتم استكمال إجراءات إصدار تأشيرة الحج السياحي هذا العام إلا بعد تقديم شهادة الاستطاعة الصحية لكل حاج  والصادرة من المستشفيات المعتمدة لدى وزارة الصحة والسكان في مصر.

ويأتي ذلك ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على صحة وسلامة حجاج السياحة منذ بدء الرحلة وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن، وفي إطار التنسيق المستمر مع الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج ووزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع الجهات المناظرة بالمملكة العربية السعودية، والالتزام بكافة الاشتراطات الصحية المعمول بها، وبما يضمن التزام الحجاج بإجراء الكشف الطبي الدقيق وإقرارهم بالقدرة الصحية على أداء مناسك الحج وهو ما يسهم في أدائها في أجواء آمنة ومنظمة.
 

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي وسموحة

جنازة القمص تادرس عطية الله من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.. صور

فضيحة سياسية.. اعتقال السفير البريطاني السابق لدى واشنطن بسبب ملفات أبستين

الدفاع الجوي الروسي يدمر 45 طائرة مسيرة أوكرانية في 5 ساعات

زيلينسكي يناشد ترامب: "ابقَ إلى جانبنا".. ويتهمه بالتساهل مع بوتين

أكلات رمضانية لمرضى السكر.. استشاري باطنة توضح الوجبات الآمنة وكيفية تنظيم الكربوهيدرات

أورمان الشرقية توزع 700 بطانية و60 لحافاً للأسر الأولى بالرعاية بمركز الحسينية وصان الحجر

يارا السكري تلفت الأنظار بمواجهة حادة مع درة.. وكيمياء خاصة تجمعها بالعوضى في علي كلاي

مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

