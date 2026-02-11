شركات السياحة مهنئة الوزير: تجديد الثقة دفعة لاستمرار طفرات النمو بالقطاع

وجه مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة التهنئة الى شريف فتحي وزير السياحة والآثار ، وذلك لثقة القيادة السياسية والتجديد له في منصبه وزيرا للسياحة والآثار في التعديل الوزاري الجديد.

شركات السياحة تهنئ وزير السياحة والآثار

وأكد مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، أن تجديد الثقة في الوزير ، يمثل رسالة طمأنة قوية للقطاع السياحي، ودافعًا لمواصلة العمل المشترك بين الدولة والقطاع الخاص.

وأوضح المجلس، أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال ما تحقق من إنجازات، والبناء عليها في كافة مجالات العمل السياحي، خاصة جهود الترويج والتنشيط وتطوير كافة الأنشطة السياحية وتحسين بيئة العمل لشركات السياحة، وزيادة تنافسية المقصد المصري.



كما أن نجاح القطاع السياحي العام المنتهي 2025 في تحقيق طفرة تاريخية غير مسبوقة أكبر دليل على نجاح المنظومة السياحية وأنها تسير بخطي ثابتة في طريقها المرسوم ، مشددة على أن تلك الطفرة ما كانت لتتحقق لولا التعاون الوثيق بين وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص وذلك تنفيذا لرؤية الوزير وحرصه على تحقيق هذا التنسيق و التعاون.

وأعرب مجلس إدار الغرفة، بإسم كافة شركات السياحة المصرية عن تمنياته لوزير السياحة والآثار بالتوفيق في مهامه، و ثقتها في نجاحه في تنفيذ رؤية القيادة السياسية بتحقيق طفرات سياحية متلاحقة تليق بالإمكانيات الفريدة والمتميزة للسياحة المصرية.

وأكد المجلس دعمه الكامل لكل جهود وخطط الوزير والتي تصب في صالح صناعة السياحة المصرية.