بعد توليه وزارة التعليم العالي.. السيرة الذاتية لــ الدكتور عبدالعزيز قنصوة
ولي أمر يعتدي على طالب ابتدائي في المنوفية.. والدته: مش هسيب حق ابني
باستثمارات مليار جنيه.. هيئة الاستثمار تفتتح مصنع المغذيات الصحية الياباني بمدينة العاشر
الأهلي يهنئ جوهر نبيل على توليه منصب وزير الشباب والرياضة
المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
هل يعوض النصيري اتحاد جدة بعد رحيل كريم بنزيما؟ بداية نارية وأرقام قياسية تعيد رسم ملامح هجوم العميد قاريا
بعد أدائه اليمين الدستورية.. حسن رداد يتعهد ببذل الجهود لتطوير منظومة العمل
المهندس رأفت هندي يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
جوهر نبيل يصل مقر وزارة الشباب والرياضة لمباشرة مهام عمله عقب أداء اليمين الدستورية
عبد العزيز قنصوة يؤدى اليمين الدستورية وزيرا للتعليم العالى أمام الرئيس السيسي
273 هدفًا في أقل من موسمين.. كيف أعاد فليك صياغة هوية برشلونة الهجومية وحوّله إلى أقوى خط نار في القارة العجوز؟
حسين عيسى يؤدي اليمين الدستورية نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

شركات السياحة مهنئة الوزير: تجديد الثقة دفعة لاستمرار طفرات النمو بالقطاع

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

وجه مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة التهنئة الى شريف فتحي وزير السياحة والآثار ، وذلك لثقة القيادة السياسية والتجديد له في منصبه وزيرا للسياحة والآثار في التعديل الوزاري الجديد.

شركات السياحة تهنئ وزير السياحة والآثار 

وأكد مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، أن تجديد الثقة في الوزير ، يمثل رسالة طمأنة قوية للقطاع السياحي، ودافعًا لمواصلة العمل المشترك بين الدولة والقطاع الخاص.

وأوضح المجلس، أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال ما تحقق من إنجازات، والبناء عليها في كافة مجالات العمل السياحي، خاصة جهود الترويج والتنشيط وتطوير كافة الأنشطة السياحية وتحسين بيئة العمل لشركات السياحة، وزيادة تنافسية المقصد المصري.


كما أن نجاح القطاع السياحي العام المنتهي 2025 في تحقيق طفرة تاريخية غير مسبوقة أكبر دليل على نجاح المنظومة السياحية وأنها تسير بخطي ثابتة في طريقها المرسوم ، مشددة على أن تلك الطفرة ما كانت لتتحقق لولا التعاون الوثيق بين وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص وذلك تنفيذا لرؤية الوزير وحرصه على تحقيق هذا التنسيق و التعاون.

وأعرب مجلس إدار الغرفة، بإسم كافة شركات السياحة المصرية عن تمنياته لوزير السياحة والآثار بالتوفيق في مهامه، و ثقتها في نجاحه في تنفيذ رؤية القيادة السياسية بتحقيق طفرات سياحية متلاحقة تليق بالإمكانيات الفريدة والمتميزة للسياحة المصرية.

وأكد المجلس دعمه الكامل لكل جهود وخطط الوزير والتي تصب في صالح صناعة السياحة المصرية.

غرفة شركات السياحة شركات السياحة وزير السياحة والآثار وزير السياحة مصر

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

الزمالك

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

إمام عاشور

هيتساوى مع زيزو وتريزيجيه.. سيف زاهر يكشف تحركات الأهلي لتثبيت مكانة إمام عاشور

خالد بيومي

خالد بيومي: الأهلي والإسماعيلي كقمة الكرة المصرية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

صحة الشرقية الأولى على مستوى الجمهورية في مبادرة "100 يوم صحة"

تنظيم معرض خيري للملابس لدعم 750 طالبا بالزقازيق

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

