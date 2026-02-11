القبض على المتهمين بسرقة دراجة نارية بأسوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بسرقة دراجة نارية حال توقفها بأحد الشوارع بأسوان.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد مالك الدراجة النارية المسروقة (مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان) وبسؤاله أفاد بأنه بتاريخ 8 / الجارى وحال قيامه بترك دراجته النارية بأحد الشوارع بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصان بسرقتها .

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أسوان)، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.





