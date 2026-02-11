الأم خرجت دقائق وعادت لتدفن أحلامها.. النار تخطف 3 أطفال أشقاء بإمبابة

تحولت لحظات غياب قصيرة لأم عن منزلها في منطقة إمبابة إلى مأساة لا تُحتمل، بعدما اندلع حريق مفاجئ داخل شقة الأسرة، ليخطف أرواح 3 أطفال أشقاء اختناقًا بالدخان، في مشهد صادم هز المنطقة بالكامل.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة إمبابة وسقوط ضحايا، لتتحرك على الفور قوات الشرطة والحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي في شاحن هاتف محمول، ما أدى إلى اشتعال النيران داخل الشقة وامتداد الأدخنة الكثيفة في أرجائها.



وكشفت التحريات أن الأطفال الثلاثة كانوا بمفردهم داخل المنزل وقت اندلاع الحريق، بينما كانت والدتهم قد غادرت لدقائق لشراء بعض مستلزمات المنزل، قبل أن تعود على فاجعة فقدان أبنائها الثلاثة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة، فيما جرى نقل جثامين الأطفال ليلى و يونس و زين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.