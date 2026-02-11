قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
عزة عاطف

دخل الصراع التجاري بين قطاع السيارات الصيني والإدارة الأمريكية منعطفًا قضائيًا جديدًا، حيث رفعت شركة BYD دعوى قضائية رسمية ضد الحكومة الأمريكية أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك. 

وتعد هذه الدعوى، التي حملت رقم (26-00847)، الأولى من نوعها التي يبادر بها صانع سيارات صيني للطعن في شرعية الرسوم الجمركية المشددة. 

وتستهدف بي واي دي من هذه الخطوة إلغاء الأوامر التنفيذية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي حالت دون دخول سيارات الركاب الصينية إلى الأسواق الأمريكية بأسعار تنافسية.

تجاوز الصلاحيات القانونية وقانون IEEPA

تستند الدعوى المرفوعة من قبل 4 شركات تابعة لـ "بي واي دي" في الولايات المتحدة إلى حجة قانونية دقيقة، وهي أن الإدارة الأمريكية تجاوزت السلطة الممنوحة لها بموجب قانون "سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية" (IEEPA). 

ويجادل الفريق القانوني للشركة بأن نص القانون المذكور، الصادر عام 1977، لا يتضمن صراحةً كلمة "تعريفة جمركية" أو أي مصطلح مرادف يمنح الرئيس الحق في فرض ضرائب حدودية لأغراض اقتصادية بحتة. 

وترى الشركة أن استخدام هذا القانون لفرض رسوم تصل إلى 100% هو إجراء غير قانوني (Ultra Vires) ويجب إبطاله فورًا.

مطالبات باسترداد مليارات الدولارات مع الفوائد

لا تكتفي BYD بالمطالبة بإلغاء الرسوم المستقبلية، بل تطالب الحكومة الأمريكية برد كافة المبالغ التي تم تحصيلها من شركاتها التابعة منذ أبريل 2025، مضافًا إليها الفوائد القانونية وتكاليف التقاضي. 

ورغم أن الشركة لا تبيع سيارات الركاب حاليًا في أمريكا، إلا أنها تورد كميات ضخمة من الحافلات الكهربائية، والبطاريات، وأنظمة تخزين الطاقة، والألواح الشمسية، وهي منتجات تأثرت بشكل مباشر بالزيادات الجمركية الأخيرة، مما ألحق ضررًا اقتصاديًا جسيمًا بعملياتها التشغيلية داخل الأراضي الأمريكية.

ترقب قرار المحكمة العليا وتأثيره على سوق السيارات

تأتي دعوى BYD في وقت حساس للغاية، حيث تترقب آلاف الشركات العالمية قرارًا فاصلاً من المحكمة العليا الأمريكية بشأن قانونية استخدام قانون IEEPA لفرض الضرائب. 

وصرح الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، بأن المحكمة تتريث في إصدار حكمها نظرًا "للرهانات الهائلة" التي قد تجبر الخزانة الأمريكية على إعادة عشرات المليارات من الدولارات للشركات المتضررة. 

وفي حال فوز بي واي دي، قد يُفتح الباب أمام دخول طرازاتها الشهيرة مثل "Atto 3" و"Seal" إلى السوق الأمريكية بأسعار قد تكون الأقل في فئتها، مما سيعيد رسم خارطة المنافسة مع تسلا والشركات المحلية.

تداعيات القضية على مصانع بي واي دي في المكسيك والبرازيل

(الكلمات المفتاحية: مصنع بي واي دي المكسيك)

يراقب المحللون نتائج هذه القضية لربطها بمصير استثمارات بي واي دي في دول الجوار، حيث علقت الشركة سابقًا خطط إنشاء مصنع ضخم في المكسيك بسبب ضبابية السياسات الجمركية الأمريكية. 

فإذا نجح التحدي القانوني، فقد تستأنف الشركة عمليات التصنيع الإقليمية لتصدير السيارات إلى الولايات المتحدة تحت مظلة اتفاقية (USMCA) بجمارك مخفضة. ويمثل هذا السيناريو "كابوسًا" لشركات السيارات الأمريكية التقليدية التي تخشى من عدم قدرتها على مجاراة الكفاءة الإنتاجية والتكنولوجية للعملاق الصيني في حال زالت العوائق الجمركية.

قضية BYD ضد أمريكا 2026 سيارات BYD أمريكا رسوم ترامب الجمركية على السيارات الصينية قانون IEEPA والجمارك الأمريكية الرسوم الجمركية بي واي دي

بالصور

