رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الحكومة الجديدة

يتقدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بخالص التهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة تجديد الثقة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، كما يهنئ السيدات والسادة الوزراء الجدد، والوزراء الذين تم تجديد الثقة لهم، بمناسبة أدائهم اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن صادق تمنياته بالتوفيق لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة في تحمل مسؤولياتهم الوطنية، مؤكدًا أن هذا التشكيل الحكومي يعكس حرص القيادة السياسية على الاستفادة من الخبرات الوطنية، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، ومواصلة مسيرة العمل الوطني لتحقيق تطلعات الشعب المصري في التنمية.

وفي السياق ذاته، يثمّن رئيس الطائفة الإنجيلية الجهود التي بذلها الوزراء السابقون، مقدرًا ما قدموه من عمل مخلص في خدمة الوطن خلال فترة مسؤوليتهم.