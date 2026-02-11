الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ الوزراء الجدد والمستمرين في مناصبهم

هنأت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، السادة الوزراء الجدد الذين نالوا ثقة القيادة السياسية، وتكليفهم بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية، كما تُثمِّن الكنيسة قرار تجديد الثقة في عدد من الوزراء للاستمرار في أداء رسالتهم.

وتؤكد الكنيسة دعمها لكل الجهود المخلصة الرامية إلى خدمة الوطن، وتعزيز مسيرة التنمية والاستقرار، وتحقيق الخير العام، بما يلبي تطلعات الشعب المصري.

واختتمت الكنيسة بيانها بالصلاة إلى الله القدير أن يوفق جميع المسؤولين في أداء مهامهم، وأن يبارك جهودهم لما فيه خير مصر وشعبها، حفظ الله مصر قيادةً وشعبًا.