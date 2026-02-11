الكنيسة اللاتينية بمصر تنعى راهبة كومبونية كرّست حياتها للخدمة

ودّعت الكنيسة اللاتينية بمصر، على رجاء القيامة، الأخت بيرتيلا استوراتو من الراهبات الكومبونيات، بعد مسيرة طويلة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء في خدمة الكنيسة، والمجتمع.

وتقدّمت النيابة الرسولية للكنيسة اللاتينية بمصر، برئاسة سيادة المطران كلاوديو لوراتي، ونائبه المونسينيور أنطوان توفيق، ومعهما كهنة، ورهبان وراهبات، ومؤمنو النيابة الرسولية، بخالص العزاء لانتقال الأخت بيرتيلا، سائلين الرب أن يتقبّل روحها الطاهرة في فردوس النعيم.

وأعربت النيابة الرسولية عن صلاتها من أجل أن يمنح الله التعزية والرجاء لأحبائها، ولرهبنيتها، ولكافة أبناء الكنيسة الذين تأثروا بخدمتها، وشهادتها.

واختُتم البيان بالصلاة:والراحة الأبدية أعطها يا رب، ونورك الدائم فليضيء لها. لتسترح نفسها بسلام. آمين.