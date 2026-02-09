برئاسة المطران كلاوديو لوراتي الكنيسة اللاتينية بمصر تودّع الأخت ماري هيلانة بطرس

ودّعت الكنيسة اللاتينية بمصر، برئاسة سيادة المطران كلاوديو لوراتي، على رجاء القيامة، الأخت ماري هيلانة بطرس، من راهبات قلب يسوع المصريات، بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء في خدمة الكنيسة، والمجتمع.

وتقدّمت النيابة الرسولية للاتين بمصر، وعلى رأسها سيادة المطران كلاوديو لوراتي، ونائبه المونسينيور أنطوان توفيق، ومعهما الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وجموع المؤمنين، بخالص التعازي لأسرة المنتقلة، ومحبيها، والرهبنة التي انتمت إليها، معبّرين عن امتنانهم لشهادتها الصادقة، ورسالتها المكرّسة في خدمة الآخرين.

ورفعت الكنيسة صلواتها من أجل أن يتقبّل الرب روحها الطاهرة في فردوس النعيم، وأن يمنح العزاء والقوة لكل من تأثر بانتقالها، مؤكدة أن حياتها ستظل علامة رجاء، وشهادة حية للمحبة المسيحية.

واختتمت النيابة الرسولية صلاتها قائلة: الراحة الأبدية أعطها يا رب، ونورك الدائم فليضيء لها، لتسترح نفسها بسلام. آمين.