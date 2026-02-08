بحضور الأنبا ميخائيل.. ختام مؤتمر الخريجين السنوي بكنيسة العذراء بحلوان

اختتمت خدمة القديس الأنبا أنطونيوس للشباب الخريجين، في كنيسة السيدة العذراء بحلوان (مقر المطرانية)، مؤتمرها السنوي الذي عُقد في بيت "دير السيدة العذراء بياض" ببني سويف واستمر لمدة ثلاثة أيام، تحت شعار "مفهوم الصلاة"، بحضور نيافة الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، ومشاركة أكثر من ٦٠ شابًا وشابة من الخريجين بالكنيسة.

وشارك نيافة الأنبا ميخائيل الشباب صلاة القداس الإلهي في اليوم الثاني للمؤتمر، وألقى نيافته محاضرة بعنوان "الصلاة.. كيف تكون سلوكاً؟".

شهد المؤتمر مجموعة من الأنشطة التي ركزت على بناء الشخصية المسيحية للخريجين، حيث يسعى المؤتمر إلى تقديم دعم روحي وعملي يتناسب مع التحديات التي تواجه هذه المرحلة العمرية.