أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد حفل تنصيب القس سمير سلامة راعيا للكنيسة الإنجيلية بأولاد نصير بسوهاج

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ميرنا رزق

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، حفل تنصيب القس سمير سلامة يوسف راعيًا للكنيسة الإنجيلية بأولاد نصير، وذلك اليوم الجمعة بمحافظة سوهاج، في مستهل جولته الرعوية لصعيد مصر، والتي من المقرر أن تشمل محافظتي سوهاج وأسيوط.

وشارك في حضور الحفل القس موسى أقلاديوس رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس عايد حنا رئيس مجمع سوهاج الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والشيخ ناصر صادق عضو المجلس الإنجيلي العام، إلى جانب عدد من قيادات مجمع سوهاج الإنجيلي.

كما شارك في فعاليات برنامج الاحتفال الشيخ رؤوف فؤاد نائب رئيس مجمع سوهاج الإنجيلي، والدكتور الشيخ وجيه القط رئيس رابطة الشباب الإنجيلي بسوهاج، والقس عادل بطرس راعي الكنيسة الإنجيلية بأخميم، والقس يوسف عطا الله رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بمجمع سوهاج، والقس يوسف منير رئيس لجنة شؤون القسوس بمجمع سوهاج، والقس ماهر فؤاد سكرتير مجمع سوهاج الإنجيلية، والشيخ نشأت فؤاد أمين صندوق المجمع.

وشهد الحفل حضور عدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بمحافظة سوهاج، الدكتورة نانسي نعيم عضو مجلس النواب، والعمدة مجدي يوسف عمدة أولاد نصير، والدكتورة فريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، واللواء محمد بكري طرخان مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى جانب عدد كبير من أبناء الكنيسة وأهالي المنطقة.

وفي بداية كلمته، رحّب رئيس الطائفة الإنجيلية بجميع الحضور، معربًا عن سعادته بهذا الحضور الكبير، مؤكدًا أن مشاركة الإخوة المسلمين في الاحتفالات تحمل رسالة محبة كبيرة وتضامن.

كما قدّم الدكتور القس أندريه زكي التهنئة للقس سمير سلامة بمناسبة تنصيبه راعيًا للكنيسة، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا اليوم، ومشيرًا إلى أن كنيسة أولاد نصير لها مكانة خاصة لديه، إذ كانت أول كنيسة خدم بها في بدايات خدمته الرعوية. وتمنى له خدمة مثمرة مملوءة بالبركة والتوفيق في مسيرته الرعوية، كما هنأ الكنيسة الإنجيلية بأولاد نصير ومجمع سوهاج الإنجيلية بهذه المناسبة.

وتناول رئيس الطائفة في عظته معاني الصلابة والمتانة الروحية، مؤكدًا أنها أمر أساسي في العلاقة مع الله لبناء مستقبل جديد، متكِّلًا على نعمة الله، مشددًا على أننا مدعوون اليوم إلى مواجهة الفشل في حياتنا بالعبور إلى المستقبل، وليس الهروب إلى الماضي.

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
الفاعليات
مسلسل اتنين غيرنا
