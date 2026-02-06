خلافات عائلية| القبض على 4 سيدات بعد مشاجرة مع عاملة في محل ملابس بالإسكندرية

القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 4 سيدات؛ لاعتدائهن بالضرب على عاملة في محل ملابس بالإسكندرية، حيث تبين من التحريات أن المتهمات قمن بتحطيم محتويات المحل، وإصابة المجني عليها بكدمات متفرقة؛ وذلك لوجود خلافات عائلية بينهن.

القبض على 4 سيدات بعد مشاجرة مع عاملة بمحل ملابس بالإسكندرية

جاء ذلك، في إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بمقطع فيديو، تضمن قيام 4 سيدات بالتعدي على أخرى، بالضرب، داخل أحد المحال، وتحطيم محتوياته، في الإسكندرية.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 1 فبراير 2026، تبلغ لقسم شرطة العطارين، من عاملة بمحل- كائن بدائرة القسم، أنها حال تواجدها بمحل عملها؛ فوجئت بدخول 4 سيدات- مقيمات بدائرة القسم محل عملها- والتعدي عليها بالضرب بالأيدي؛ مما أدى إلى إصابتها بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وإحداث تلفيات بالمحل؛ لخلافات عائلية بينهن.

وأمكن ضبط السيدات، وبمواجهتهن؛ اعترفن بارتكاب الواقعة لخلافات عائلية بينهن، واتخذت الإجراءات القانونية.