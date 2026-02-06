ياسمين عز تقدم نصائح للسيدات حول التعامل مع الأزواج في نهار رمضان

وجهت الإعلامية ياسمين عز، مجموعة من النصائح إلى الزوجات بشأن كيفية التعامل مع الأزواج خلال شهر رمضان المبارك، خاصة في أوقات الصيام، مؤكدة أهمية مراعاة الحالة المزاجية والبدنية للزوج خلال ساعات النهار.

وقالت ياسمين عز، مقدمة برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الجمعة، إنه من الأفضل تجنب طلب أي احتياجات من الزوج خلال نهار رمضان، مشيرة إلى أنه يمكن للزوجة القيام بهذه الأمور بنفسها حتى لا تضع الزوج تحت ضغط أو توتر وهو صائم.

وأضافت الإعلامية ياسمين عز، أن الزوجة يُستحسن أن تترك زوجها يرتاح بعد تناول وجبة الإفطار، وأن تتجنب إزعاجه في هذا التوقيت، مراعاةً لحاجته إلى الراحة بعد يوم طويل من الصيام والعمل، وأن الهدف من هذه النصائح هو الحفاظ على هدوء الأجواء داخل المنزل خلال الشهر الكريم، بما يسهم في تعزيز التفاهم والاستقرار الأسري بين الزوجين.

