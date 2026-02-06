قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة
بتكلفة 600 مليون جنيه.. الوادي الجديد تستعد لافتتاح مستشفى الداخلة
لغوا الكتافاست | ياسمين عز تثير الجدل بتصريحات ساخرة عن مسكنات الصداع في رمضان
ترامب ملك الغابة.. البيت الأبيض يعترف بنشر فيديو مسيء لـ أوباما وزوجته
موعد ومكان عزاء المستشار محمد ناجي شحاتة
القاهرة الإخبارية: هجمات المستوطنين تجبر الفلسطينيين على التهجير القسري من الضفة
جه وقت رجوع كهربا للأهلي | طلب مثير من شخصية شهيرة في منشور غامض
العالم على موعد مع حدث فلكي نادر باصطدام كويكب بالقمر.. متى سيحدث؟
200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
بعد تحرك البرلمان.. كيف يواجه القانون الاعتداءات على الأطباء
توك شو

ياسمين عز تقدم نصائح للسيدات حول التعامل مع الأزواج في نهار رمضان

وجهت الإعلامية ياسمين عز، مجموعة من النصائح إلى الزوجات بشأن كيفية التعامل مع الأزواج خلال شهر رمضان المبارك، خاصة في أوقات الصيام، مؤكدة أهمية مراعاة الحالة المزاجية والبدنية للزوج خلال ساعات النهار.

وقالت ياسمين عز، مقدمة برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الجمعة، إنه من الأفضل تجنب طلب أي احتياجات من الزوج خلال نهار رمضان، مشيرة إلى أنه يمكن للزوجة القيام بهذه الأمور بنفسها حتى لا تضع الزوج تحت ضغط أو توتر وهو صائم.

وأضافت الإعلامية ياسمين عز، أن الزوجة يُستحسن أن تترك زوجها يرتاح بعد تناول وجبة الإفطار، وأن تتجنب إزعاجه في هذا التوقيت، مراعاةً لحاجته إلى الراحة بعد يوم طويل من الصيام والعمل، وأن الهدف من هذه النصائح هو الحفاظ على هدوء الأجواء داخل المنزل خلال الشهر الكريم، بما يسهم في تعزيز التفاهم والاستقرار الأسري بين الزوجين.

وجهت الإعلامية ياسمين عز ، نصائح للزوجات للتعامل مع الزوج في شهر رمضان وفي وقت الصيام، قائلة :"ممكن ماتطلبيش طلبات من جوزيك في نهار رمضان وانزلي انتي هزي طولك، وبطلي طلبات وهو مش عايز يفطر عليكي في نهار رمضان، واي حاجة انتي عايزها انزلي انتي وسيبي جوزك، وبليل بعد الأفطار سبيه ينام وبلاش ازعاج".

