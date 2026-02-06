خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

تحظى حالة الطقس في مصر باهتمام واسع من المواطنين بشكل يومي، نظرًا لتأثيرها المباشر على تفاصيل الحياة والأنشطة المختلفة.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 6 فبراير 2026، موضحةً ملامح الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المرتقبة في عدد من المحافظات.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 في بعض المحافظات

تشهد حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 اهتمامًا واسعًا من المواطنين، بالتزامن مع التغيرات التدريجية في درجات الحرارة وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من بعض الظواهر الجوية

وكشفت الهيئة عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة، مؤكدةً استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية دافئة نسبيًا.

وأوضحت الأرصاد أن الأجواء تميل إلى البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ثم تتحول إلى طقس مائل للدفء إلى دافئ نهارًا على معظم المناطق، قبل أن تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى ليلًا لتصبح الأجواء باردة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

تحذيرات من الشبورة وفرص أمطار خفيفة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكوُّن شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، وذلك خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتشمل هذه الشبورة الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، ومناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، إلى جانب مدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ، خاصةً لقائدي المركبات خلال ساعات الذروة الصباحية.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى شمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت أن هناك احتمالًا ضعيفًا جدًا، يُقدَّر بنحو 20%، لامتداد هذه الأمطار إلى مناطق محدودة من القاهرة الكبرى، مؤكدةً في الوقت نفسه أنها لن تكون مؤثرة في الأنشطة اليومية أو الحركة العامة.

نشاط الرياح وحالة الملاحة البحرية

من المتوقع نشاط للرياح على فترات متقطعة في عدد من المناطق المكشوفة، خاصةً السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وحذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار، واتجاه الرياح ما بين جنوبية شرقية وجنوبية غربية، وهو ما قد يؤثر في حركة الصيد والملاحة.

أما حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، مع رياح سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفي البحر الأحمر تكون حالته من خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع موج يتراوح بين متر ومتر ونصف، مع رياح سطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، فيما تسجل الإسكندرية 24 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى.

وتشهد محافظات الصعيد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تسجل الأقصر وأسوان نحو 30 درجة للعظمى، وسط طقس دافئ نهارًا ومائل للبرودة ليلًا.