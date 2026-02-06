قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تنظم احتفالية لأسر النزلاء والمفرج عنهم
عليه 16 قضية| القبض على عاطل انتحل صفة ضابط واستولى على أموال المواطنين
تستهدف النفط والغاز.. الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة ضد روسيا
بعد وفاة طفل.. نائب يطالب بتشديد الرقابة على عيادات الأسنان
دجل وشعوذة.. ضبط المتهمين بالنصب على مواطنين في أسوان
سقوط نصاب ينتحل صفة ضابط شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين
مسلسلات رمضان 2026.. طرح البوستر الجماعي لأبطال مسلسل أولاد الراعي
دعاء المغرب 19 شعبان.. كلمات تخفف عنك جبلا من الهموم
جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا
مفاوضات مسقط.. وزير خارجية إيران: الأجواء إيجابية وتوجد أزمة ثقة مع الأمريكيين
خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل
الاتحاد المغربي يكشف حقيقة استقالة الركراكي من تدريب المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

حالة الطقس
حالة الطقس
عادل نصار

تحظى حالة الطقس في مصر باهتمام واسع من المواطنين بشكل يومي، نظرًا لتأثيرها المباشر على تفاصيل الحياة والأنشطة المختلفة.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 6 فبراير 2026، موضحةً ملامح الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المرتقبة في عدد من المحافظات.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 في بعض المحافظات

تشهد حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 اهتمامًا واسعًا من المواطنين، بالتزامن مع التغيرات التدريجية في درجات الحرارة وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من بعض الظواهر الجوية

طقس


وكشفت الهيئة عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة، مؤكدةً استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية دافئة نسبيًا.

وأوضحت الأرصاد أن الأجواء تميل إلى البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ثم تتحول إلى طقس مائل للدفء إلى دافئ نهارًا على معظم المناطق، قبل أن تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى ليلًا لتصبح الأجواء باردة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

تحذيرات من الشبورة وفرص أمطار خفيفة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكوُّن شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، وذلك خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتشمل هذه الشبورة الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، ومناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، إلى جانب مدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ، خاصةً لقائدي المركبات خلال ساعات الذروة الصباحية.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى شمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وأوضحت أن هناك احتمالًا ضعيفًا جدًا، يُقدَّر بنحو 20%، لامتداد هذه الأمطار إلى مناطق محدودة من القاهرة الكبرى، مؤكدةً في الوقت نفسه أنها لن تكون مؤثرة في الأنشطة اليومية أو الحركة العامة.

نشاط الرياح وحالة الملاحة البحرية

من المتوقع نشاط للرياح على فترات متقطعة في عدد من المناطق المكشوفة، خاصةً السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 

وحذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار، واتجاه الرياح ما بين جنوبية شرقية وجنوبية غربية، وهو ما قد يؤثر في حركة الصيد والملاحة.

أما حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، مع رياح سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.
وفي البحر الأحمر تكون حالته من خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع موج يتراوح بين متر ومتر ونصف، مع رياح سطحية جنوبية شرقية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، فيما تسجل الإسكندرية 24 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى.

وتشهد محافظات الصعيد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تسجل الأقصر وأسوان نحو 30 درجة للعظمى، وسط طقس دافئ نهارًا ومائل للبرودة ليلًا.

الأرصاد طقس حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس اليوم طقس الأسبوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

أسعار السجائر

قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعتمد تعيين رفيق القاضي رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية

لا يجلبان ما حُجب

لا يجلبان ما حُجب.. خطيب المسجد الحرام: من حقق اليقين رضي بتدبيره

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ويؤدون صلاة الجمعة بمسجد النصر

بالصور

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود
روج أسود
روج أسود

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد